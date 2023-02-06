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Kızılay tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi

Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

11:54 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Etimesgut'taki Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi'nde Genel Başkan Kerem Kınık başkanlığında toplanan Türk Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Burada, açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Bölge Afet Müdahale Merkezlerindeki ekipleri arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Kınık, "Çadırlarımız, ısıtıcılarımız, mobil aşevlerimiz, tırlarımız, ikram araçlarımız sahaya seferber edildi. Gönüllülerimiz, profesyonel ekiplerimiz sahaya seferber edildi." dedi.

'KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ'

Türk Kızılayının bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, "Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir." diye konuştu. Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna işaret eden Kınık, "Şu an Türkiye'nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." bilgisini verdi.

'SEVİYATLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Vatandaşların elini tutacaklarını söyleyen Kınık, "Acil yardım içerisinde öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, kuru gıda var. Kan hizmetleri noktasında da sevkiyatlarımız devam ediyor." dedi.


Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..





#kızılay
#Kerem Kınık
#türkiye
1 saat önce
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Kızılay tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi
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