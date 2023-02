Kızılay tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi

Türk Kızılayının bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, "Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir." diye konuştu. Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna işaret eden Kınık, "Şu an Türkiye'nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." bilgisini verdi.