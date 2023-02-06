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Depremin hissedildiği Şanlıurfa 18 kişi hayatını kaybetti, 60 bina yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa’da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Depremde Şanlıurfa’da 18 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın açıklamasına göre yıkılan bina sayısı 60. İşte 10 ili ve çevre ülkelerde de hissedilen Kahramanmaraş depreminde son durum bilgileri.

11:44 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şanlıurfa'daki depremde son durum haberleri

Şanlıurfa'daki depremde son durum haberleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Şanlıurfa Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa’da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

Şanlıurfa’da depremde ölü veya yaralı var mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Oktay, depremin Şanlıurfa’da 18 vatandaşın hayatını kaybetmesine 200 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu, 60 binanın ise yıkıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti. Ayhan, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.



#deprem
#Şanlıurfa
#şanlıufra deprem
2 saat önce
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Depremin hissedildiği Şanlıurfa 18 kişi hayatını kaybetti, 60 bina yıkıldı
Kahramanmaraş depreminde son durum! 6 Şubat Kahramanmaraş depremde can kaybı, yaralı, yıkılan bina sayısı
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