Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremden etkilenen 10 ilde binaların yıkıldığı öğrenildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. Peki Kahramanmaraş depreminde hangi ilde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde hangi illerde yıkım oldu, binalar yıkıldı?