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Şanlıurfa'daki depremde son durum haberleri
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.
Şanlıurfa Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa’da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Oktay, depremin Şanlıurfa’da 18 vatandaşın hayatını kaybetmesine 200 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu, 60 binanın ise yıkıldığını söyledi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti. Ayhan, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.