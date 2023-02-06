İstanbul Valisi Yerlikaya deprem bölgesine gönderilen yardımları paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye gönderilen yardımları paylaştı.
11:35 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan bölgeye gönderilen yardımları paylaştı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İstanbul'umuzdan 19 ambulans, 77 sağlık personelimiz ile 1 keşif ve 1 müdahale aracı kara yoluyla, 30 ton malzeme THY kargo uçağıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
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