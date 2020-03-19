Hayat RTÜK Başkanı Şahinden sorumlu yayıncılık vurgusu Rağbet gören diziler yayınlanmaya devam edecek
TELEVİZYON

RTÜK Başkanı Şahin'den 'sorumlu yayıncılık' vurgusu: Rağbet gören diziler yayınlanmaya devam edecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmamasıyla televizyonun popülerliğinin artacağını belirterek, "Televizyonlarımız aynı zamanda önemli bir eğlence aracı. Halihazırda rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bir süre daha evlerde bulunmaya ve uzaktan çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Son veriler ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikar. Bu minvalde öğrencilerimiz bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da eğlenceli vakit geçirecek mecraları kullanıyorlar.

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Tabii ki sihirli kutumuz bu aralar çok daha popüler olacak. Radyolarımızdan ve ekranlarımızdan hem son gelişmeler hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz.

Şahin, televizyonun koronavirüs tedbirleri kapsamında daha popüler olacağını söyledi.

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Sorumlu yayıncılık yapılacak

Televizyonlarımız, evlerimizin baş köşelerinde, sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken, milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor. Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum."

Şahin, açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.

Diziler rahatlamanın adresi

Televizyonların aynı zamanda önemli bir eğlence aracı olduğuna da işaret eden Şahin, rağbet gören yerli yapım ve dizilerin içinde bulunduğumuz ağır gündemde rahatlama adresi olarak işlev gördüğünü kaydetti.

Şahin, "Vatandaşlarımız için fedakarlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.
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