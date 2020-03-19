Koronavirüs tedavisinde sevindiren haberler peş peşe geliyor: Tanıyı kolaylaştıran kitlerden tedavi edici ilaçlara kadar her gün yeni bir gelişme

Ne savaşlar, ne mülteciler, ne de doğal afetler koronavirüs kadar dünya gündeminde zirveyi bu kadar uzun süre koruyamamıştı. Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatı baştan sona etkileyen koronavirüs salgınından dolayı insanlar sürekli olumsuz haberler ile karşı karşıya. İlk çıktığı günlere oranla tanı ve tedavisinde ilerleme kaydedilen koronavirüs ile ilgi sevindiren haberler yok değil. Güzel haberlerin ilki ise Çin’de koronavirüs için kurulan hastaneler yeni vaka gelmemesi sebebi ile kapatıldı. Vaka sayısındaki gerilemeyi takip eden bir diğer ülke ise Günay Kore. Geçtiğimiz haftaya göre ülkede yüzde 80 oranında vaka sayısı azaldı.

Tedavi olduktan sonra iyileşmişti

Farklı ülkelerdeki vaka sayısındaki gerilemenin yanı sıra koronavirüsün tedavisine ilişkin de çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Salgının başlangıç yeri olan Çin'in Vuhan şehrinde koronavirüs olan 103 yaşındaki bir kadın 6 günlük tedaviden sonra tamamen iyileşerek taburcu olmuştu.

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Ayrıca bugün Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sevindiren bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

Hayal edilemeyecek bir başarı

Görsel: Arşiv

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 60 gün sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

'Favipiravir' ilacı etkili oldu

Çinli araştırmacılar, Japonya tarafından geliştirilen grip ilacı Favipiravir'in koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını açıkladı. Semptomları gerilettiği tespit edilen ilaç, virüsün tedavisinde kullanılacak. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, Japonya tarafından geliştirilen Avigan veya Favilavir olarak da bilinen Favipiravir adlı grip ilacının koronavirüs semptomlarını iyileştirdiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Favipiravir adlı grip ilacının koronavirüs semptomlarını iyileştirdiğini tespit edidi.

DÜNYA İngiliz basını: Çinli bilim adamları koronavirüsü 3 hafta gizledi

Dört gün içinde negatif sonuç veriyor

İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Zhang, corona virüsü hastalarından Favipiravir ilacı verilenlerin ortalama dört gün içinde negatif sonuç verdiğini ifade etti. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Favipiravir'in zatürre başta olmak üzere koronavirüsü semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizdi.

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Tüm dünya ülkeleri koronavirüs karşısında kendi tedavi yöntemini geliştirmeye çalışıyor.

Aşı için iş birlikleri yapılıyor

Birçok ülkede salgının tanı konma süresini kısaltmadan tutun da tedavi edici aşılara kadar farklı çalışmalar yapılıyor. Mesela Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'a AB tarafından 80 milyon euro fon verildiğini ve sonbahara kadar koronavirüs için aşı geliştirebileceğini söyledi. Başka bir aşı haberi ise oldukça umut verici. ABD ve San Diego şehrinde bulunan bir biyoteknoloji firması Ulusal Singapur Duke Üniversitesi uzmanları, bir aşı geliştirmek için işbirliği yaptı. Koronavirüs tedavisine yönelik aşı geliştirdiği iddia edilen İsrail’de de bilim insanları çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

İlk antikorları üretmeyi başardı

Rotterdam'daki Erasmus Medikal Merkezi ve Utrecht'teki tıp üniversitesinde çalışan Hollandalı bilim insanları ise koronavirüse karşı özel antikor geliştirmeyi başardı. Buluş, özel anti-viral bir ilaç üretilmesini ve insanların kendi kendilerini test etmelerine olanak saplıyor. Anti-viral ilgili olmulu bir haber ise geçtiğimiz günlerde Hindistan da gelmişti. Ülkeye gelen İtalyan çiftin koronavirüs olduğu anlşıldıktan sonra 'anti-viral kokteylin' uygulanmış ve işe yaradığını duyrulmuştu.

FOTOĞRAF 19 Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler. Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi. Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri. Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor. Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor. Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi. Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı. Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti. Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde: Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler... Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var. Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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Koronavirüsü etkisiz hale getirdiler

Bu güzel gelişmelerin yanı sıra heyecan verici bir gelişme de Avustralya’dan geldi. Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürüyor. Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Sıtma ilacı koronavirüs tedavisinde etkili

Antiviral sıtma ilacı olan Klorokine'nin Covid-19'u tedavi edebildiği konusunda yeni bir bilimsel çalışma dünyadaki bilim insanları tarafından incelenmesi için cuma günü yayınlandı. Çalışmanın altında Stanford Profesörü Thomas R.Broker ve Columbia Üniversitesi Doktoru James M.Todaro'nun imzası bulunuyor ve Klorokine'nin koronavirüsü etkili şekilde tedavi ettiği belirtiliyor.

Virüsü tespit eden kitler geliştiriliyor

Tedavi yöntemlerini aksine koronavirüs tanısı için de çalışmalar var. ABD'nin Cleveland eyaletindeki bir klinik birkaç saat içerisinde sonuçlanan Covid-19 testi geliştirdi. Çin Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar da yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi. Kovid-19'u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Başka bir tanı yöntemi ile ilgili gelişme ise Rusya’da yaşandı. Rusya'da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, koronavirüsü (Covid-19) 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Test sisteminin geniş toplulukların hizmetine Nisan 2020'de sunulacağı ifade edildi.

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Türkiye'de geliştirilen bir tanı yöntemi.

Türkiye’de de tanı kitleri geliştirildi

Benzer bir çalışma Türkiye’de de yapıldı. İTÜ ARI Teknokent firması Bioeksen, HSGM Viroloji Laboratuvarı ile koronavirüs tanısını 90 dakika gibi kısa bir sürede koyabilen patojen kiti geliştirdi.

Türk çift koronavirüsü 3 dakikada tespit ediyor

3 dakikada hastalık olup olmadığını anlayan test.

ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı. Üretilen kitleri hastanelere ve sağlık kuruluşlarına satarak doktorların kısa sürede test yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Pala çifti, günde 500 bin test üretme kapasitesine sahip olduklarını söylediler.

Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' geliştirildi

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, koronavirüse karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen “Türk Işın Tedavisini” kamuoyuna duyurdu. Dinç yeni geliştirilen sistemin, bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ise ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan mikroorganizmalar hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların bu yöntemler ile yok edilebileceğini söyledi.

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