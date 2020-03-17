Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı: Yaşadıklarını gün gün sosyal medya hesabından anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Frozen 2 adlı filmde rol alan 26 yaşındaki Rachel Matthews, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Matthews, sosyal medya hesabından gün gün neler yaşadığını da anlattı

BİRİNCİ GÜN: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.

Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı. İKİNCİ GÜN: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.

Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok. ÜÇÜNCÜ GÜN: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.

Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok. DÖRDÜNCÜ GÜN: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.

Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok. BEŞİNCİ GÜN: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.

Rachel Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkanı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini önerdi. Matthews, bol bol su içmeleri gerektiğini de anlattı.

HAYAT İslam toplumunda salgın hastalıklarla nasıl baş edildi: 3 günde 70 bin kişi hayatını kaybetti