Şehrinin tek kadın 'ağır vasıta' sürüş öğretmeni: Yirmi yıldır bu işi yapıyor görenler şaşırıyor

Direksiyon usta öğreticisi Çiğdem Tembel, hemcinslerinin aksine zorlu bir meslek seçimi yaptı. Otomobil direksiyon eğitmenliğinin yanında ağır vasıta direksiyon eğitimi de veren Tembel, birçok erkek öğrenciye TIR, kamyon, otobüs ve karavan sürüş dersleri veriyor. Erkek öğrencilerin ilk görüşte kendisini yadırgadığını ifade eden Tembel, mesleğini çok sevdiğini ve gurur duyarak yaptığını dile getirdi.

İHA

“20 yıldır bu meslekteyim, ağır vasıta sürüş eğitimi veriyorum”

Uzun yıllardır ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını vurgulayan 45 yaşındaki Çiğdem Tembel, “20 yıldır bu meslekteyim. Ağır vasıta da olmak koşuluyla otomatik, manuel vites otomobil, TIR, kamyon, otobüs ve karavan direksiyon dersleri veriyorum. Kendimi bu işe adadım. Mesleğimi çok seviyorum. Kadın adaylara eğitim verirken hep zorlandıklarını gördüm.

REKLAM

Empati yapmak adına sürekli kendimi yüksek arabada denedim. Onların neden anlamadığını ya da benim neden anlatamadığımı anlamak için hep ağır vasıtada çalıştım. Onların korkularını anlamak adına da büyük araçlarda kendimi zorladım. Böylece onları anladım ve büyük araçlar daha çok eğlenceli oldu” dedi.

İHA

“Ağır vasıta direksiyon hocasıyım’ dediğimde bana şaşırıyorlar”

Kendisini gören öğrencilerin şaşırdığına da dikkat çeken Tembel, “Ben adaylarımı aradığımda, ‘Ben Çiğdem hoca, ağır vasıta öğretmeniyim’ dediğimde şaşırıyorlar bana. Adayımı almaya gidiyorum. Erkek adaya, ‘hadi gidelim’ diyorum. Arkama dönüp baktığımda gelenin olmadığını görüyorum. ‘Hocanız benim gelin’ diyorum. Büyük bir şaşkınlığın ardından geliyorlar. Şaşırmakta da haklılar.

İHA

Motor sesleri hoşuma gittiği için bu işi seçtim. Ağır vasıtada günlük 6-8 aday çalıştırıyorum. Bunlar arasında bazen dorseli, dorsesiz TIR oluyor. Mesai saatleri dışında özel derse yöneliyorum. Genellikle firma elemanlarına uzun yol tecrübesi kazandırıyorum. Onlarla şehir dışı eğitimler de veriyorum. Otobanda limitlerde hız yaptırıyorum. Mesleğimden mutluyum” diye konuştu.

REKLAM

Çiğdem Tembel, hemcinslerinin aksine daha zorlu bir meslekte çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

HAYAT Bu aşılama yöntemi ağaçtaki yaraları tamamen kapattı yüzde yüz verim sağladı: Maden tozuyla besledi

EKONOMİ Ev sahiplerinden büyük kurnazlık: Kiracıları evden zorla çıkarıp daireleri iki katına veriyorlar

HAYAT İki kez kanseri yenen Özkan Uğur ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu hakkında konuştu

FOTOĞRAF 18 Kentte aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 17 kadın, Uluslararası Göç Kuruluşu finansmanıyla geçen yıl SAF Kadın Girişimi Tarımsal Üretim ve İşleme Kooperatifini kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesinin de desteğiyle tam otomasyonlu 2 bin metrekarelik alana kurulan serada sebze üretimine başlayan kadınların sayısı hızla artarak bu yıl 86'ya ulaştı. Güçlerini üretimde birleştiren kadınlar, hem vakitlerini daha verimli değerlendirmenin hem de aile bütçelerine katkı sunmanın keyfini yaşıyor. Bakanlıklar da destekliyor <br> <br> Kooperatif başkanı Seher Kılıç, inanan ve öz güvene sahip bir grup kadınla yola çıktıklarını söyledi. Zamanla üretim yaparak kazanmak isteyen kadınların sayısının hızla arttığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti: 2020 yılı mayıs ayında kooperatifimizi kurduk. 17 kadınla başladığımız kooperatifimizde şu an sayımız 86'ya ulaştı. 2 bin metrekarede sebze üretimi yapıyoruz. Kooperatif olarak 30 kadınımıza burada sürekli istihdam sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle burada kadınlarımız, genç kızlarımız evlerine ekonomik katkı sunuyor. Bu bölgede özellikle mevsimlik işçi olan kadınlarımız buraya gelerek günlük geçimlerini sağlıyor. İnşallah bu süreçten sonra sayımızı kat kat artırarak istihdama ve kadınlara desteğimiz sürer. Kılıç, kooperatif olarak kısa sürede katettikleri mesafenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından da farklı program ve projelerle desteklendiğini kaydetti. Fidelerime çocuğum gibi bakıyorum <br> <br> Kooperatif üyelerinden 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Aytekin böyle bir oluşumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seradaki ürünlere özenle baktığını belirten Aytekin, Buradaki ürünlere çocuğum gibi bakıyorum. Fidelerimizin hastalığını, sorununu yakından takip ediyoruz. Fidelerime gözüm gibi bakıyorum. Suriyeli ve Türk 30 kadın aktif çalışıyoruz. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla başardık. Günlerimiz burada çok daha güzel geçiyor. İnandık ve başardık. dedi. 20 yaşındaki Sabahat Çini ise ailesine katkı ve kendi geleceğine yatırım yapmak için kooperatif bünyesinde çalıştığını ifade etti. Kaynaşıyoruz, bu da bizim için büyük önem taşıyor <br> <br> Kooperatif üyesi Suriyeli Fatıma Ramle de yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye 6 çocuğuyla sığınmak zorunda kaldığını anlattı. Hayırseverlerin destekleri ve ev sahipliğiyle bugünlere gelebildiğini ifade eden Ramle, Her şeye rağmen hayat iyi gidiyor. Gerçekten çok olumlu bir çalışma. Bize bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. İnsanı ailesine katkı sağlamak kadar mutlu eden başka bir şey yok. Burada hem vakit geçiriyorum hem birikim yapıyoruz. Misafiri olduğumuz Türkiye'deki kadınlarla çok güzel kaynaşıyoruz. Bu da bizim için büyük önem taşıyor. diye konuştu. Türk ve Suriyeli kadınlar güçlerini birleştirdi: Kurdukları serayla hem üretim hem satış yapıyorlar Şanlıurfa'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen Türk ve Suriyeli kadınlar, kurdukları serada ürettikleri sebzelerin satışını da yapıyor. Güçlerini üretimde birleştiren kadınlar, hem vakitlerini daha verimli değerlendirmenin hem de aile bütçelerine katkı sunmanın keyfini yaşıyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder