Ekonomi Ev sahiplerinden büyük kurnazlık Kiracıları evden zorla çıkarıp daireleri iki katına veriyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev sahiplerinden büyük kurnazlık: Kiracıları evden zorla çıkarıp daireleri iki katına veriyorlar

İstanbul'da iddiaya göre bazı emlakçılar ev sahiplerini arayarak kiracısını çıkarmasını söylüyor. Evlerini iki katına kiraya verebilecekleri vaadinde bulunuyor. Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren bu durum sebebiyle şikayetler arttı.

Haber Merkezi Diğer
Ev sahiplerinden büyük kurnazlık: Kiracıları evden zorla çıkarıp daireleri iki katına veriyorlar
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Salgın döneminde İstanbul'da kiracılarla ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar arttı. "Evden çık" baskısına maruz kaldığını söyleyen kiracılar durumdan şikayetçi. TRT Haber'in haberine göre; birçok ev sahibinin dairesini yüksek fiyata satmak ya da kiralamak amacıyla mevcut kiracılarının evden çıkmasını istediği iddia edildi. Ancak mağdur kiracılara göre, bu anlaşmazlığı körükleyenler arasında bölgedeki bazı emlakçılar var.

Kiracılar zor durumda kalıyor

Avcılar Tahtakale Mahalle Muhtarı Serkan Vatansever, komşularının kendilerine gelip ev sahiplerinin attığı mesajları gösterdiklerini söylüyor, “Yüksek kira artışlarından dolayı evinden çıkarılmak zorunda kalan ve mahallemizden taşınan komşularımız var” diyor.

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  • Kiracılar da yaşadıkları evlerden çıkarılmaya çalışıldıklarını ve mağdur olduklarını anlatıyor. Bu durumla İstanbul'un bazı bölgelerinde daha sık karşılaşılıyor.

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"Kiracıyı çıkarmak kolay değil"

Kiracıları çıkarmanın kolay olmadığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bu şikayetlerin Anadolu Yakası’nda Suadiye, Bostancı ve Maltepe ilçelerinde; Avrupa Yakası'nda ise Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde daha yoğun olduğunu aktarıyor. Aşa, kiracıların tebligatı aldığında evden hemen çıkmak zorunda olmadığını, mal sahibinin istediğinde tahliye davası açması gerektiğini ifade ediyor.

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