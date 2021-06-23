Hayat İki kez kanseri yenen Özkan Uğur ilk kez görüntülendi Sağlık durumu hakkında konuştu
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İki kez kanseri yenen Özkan Uğur ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu hakkında konuştu

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, lenf kanserini ikinci kez yenmişti. Önceki gün rutin kontroller için geldiği hastane çıkışı görüntülenen 67 yaşındaki Uğur, "Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda. Yakında hep birlikte kavuşacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İki kez kanseri yenen Özkan Uğur ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu hakkında konuştu
Özkan Uğur

Usta müzisyen Özkan Uğur, önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kanser tedavisi gören Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere açıklamalarda bulundu.

Mazhar Alanson'dan kanser tedavisi gören Özkan Uğur açıklaması
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Mazhar Alanson'dan kanser tedavisi gören Özkan Uğur açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, 67 yaşındaki Özkan Uğur, "Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda" ifadelerini kullandı.

MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
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MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı

"SEYİRCİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Temmuz ayı ile birlikte konserlerin başlayacağı hatırlatılan ünlü sanatçı, "İnşallah sahnelere başlayacağız. Seyircimizi çok özledik. Yakında hep birlikte kavuşacağız" diye konuştu.

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Öte yandan geçtiğimiz aylarda Özkan Uğur ile ilgili asılsız bir iddia sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyenin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

"MAALESEF BENİ YİNE ÖLDÜRDÜLER"

Bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt veren Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" demişti.

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