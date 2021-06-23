Hayat Bu aşılama yöntemi ağaçtaki yaraları tamamen kapattı yüzde yüz verim sağladı Maden tozuyla besledi
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Bu aşılama yöntemi ağaçtaki yaraları tamamen kapattı yüzde yüz verim sağladı: Maden tozuyla besledi

Aksaray’da Hasan Dağı bölgesinde bulduğu maden tozuyla ağaç aşılaması yapan üretici aşılamada yüzde yüz verim aldı. Şubat ayında bile aşılama yapan ve yüzde yüz sonuç alan üretici, yaptığı aşılamaların karşılığını almaya başladı. Aşılama sonrası ağaçtaki tüm yaralar tamamen kapandı, aşılar tuttu.

Haber Merkezi İHA
Bu aşılama yöntemi ağaçtaki yaraları tamamen kapattı yüzde yüz verim sağladı: Maden tozuyla besledi
Ramazan Mutlu meyve bahçeciliği yaparak geçimini sağlıyor

Aksaray’da meyve bahçeciliği yaparak geçimini sağlayan Ramazan Mutlu (54), ağaç aşılamasında yaptığı çalışmalar ve denemelerle aşılamada tutmama devrini geride bıraktı. Hasan Dağı bölgesinden bulduğu maden tozuyla özel bir karışım yaparak 36 dekar arazisinde bulunan bin 500 meyve ağacına sahip olan Mutlu, aşılamanın yapılmayacağı Şubat ayında bile aşılama yaparak ağaçlardan yüzde yüz verim ve gelişimi sağlamayı başardı. Aşılamada önemli olan yara kapanması ve gelişimi sağlamak için birçok karışım deneyerek Hasan Dağı bölgesinden bulduğu maden tozuyla yaptığı aşılama sonrası hedefine ulaşan Mutlu, 10 yaşındaki meyve vermeyen verimsiz ağaçlardan da aşılama yöntemiyle verim aldı.

AŞILAMANIN TUTMASI İÇİN CEVİZ ACI SUYUNUN AKITILMASI GEREKLİ

Aşılama çalışmasını anlatan Ramazan Mutlu, “Aşılamada olmazsa olmaz olay aşı kalemlerimizin zamanında ve sağlıklı ağaçlardan almamız önemli. Ben bunu Şubat sonu ve Mart 15’ine kadar böyle çeşitlerini alıp 10’arlı paketler halinde folyolayıp 4 derece olacak şekilde koyuyorum buzdolabına. Aşılarımızı soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi için kutumuza koyarak aşı sahasına gidiyoruz. Orada kalemlerimizi açmadan önce malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz, hijyen yapıyoruz. Aşı yapacağımız anaç cevizimiz en az 10 gün, 1 hafta önceden kesilmiş olması lazım. Cevizin acı suyunu akıtmazsak aşılarımız tutmaz” dedi.

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ÖZEL BİR KARIŞIM: BAKTERİ BARINDIRMIYOR

Birçok deney yaptığını ve en sonunda maden tozu deneyinde çok başarılı olduğunu belirten Ramazan Mutlu, “Hasan Dağı’nda bir maden, toz, toprak diyebilirim. Ama aşı dolgu tozu olarak kullanıyoruz, çok verim alıyoruz. Aşılarımız da kimseyi mağdur etmiyor. Yüzde yüz bir sonuç veriyor diyebilirim. Bunlarla aşılarımızı yapıyoruz. Hasan Dağı’ndan çıkan bir malzeme. Bu malzeme bir maden taş. Ama 800 derecelik bir sıcaklıkta patlatılmış, ısıtılmış, bu hale gelmiş ve aşı tozu olarak kullandığımız bir malzeme. Aşı da çok verimli oluyor. Özel bir karışım, bakteri barındırmıyor, temiz tutuyor, ortamı nemli tutuyor, ağacın anaca kavuşmasında çok etken bir malzeme ve bununla aşı yapıyoruz” diye konuştu.

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ŞUBAT AYINDA BİLE YÜZDE YÜZ SONUÇ ALIYOR

Aşılamada kullandığı malzemeleri dezenfekte ederek ağaçlarının başında yaptığı çalışmayı anlatan Ramazan Mutlu şöyle konuştu:

  • “10 yaşında verim vermeyen bir ceviz ağacımız. Bunun verim vermediğini daha önceden işaretledik. Peş peşe 2 yıl üst üste ve bu ağaca aşı yapmaya karar vermişiz. Burada 20 Şubat 2021’de, ’Şubat çok erken olur, aşı olmaz’ denildi ama ben buraya 3 tane kalem atmışım. 3 kalemimiz de sürmüş, ortalama 60-70 santim sürgünümüz var. Buradaki amaç aşı dolgu tozunun aşıyı ne kadar erken yaparsak yapalım soğuktan, sıcaktan ve nemden koruduğunun ispatı oldu. Ben daha önce toprakla, kumla, kille yaptım Şubat’ta aşılarım tutmadı. Ama bu dolgu tozu sayesinde bu aşılarım tuttu ve coştu. Hemen yanında bir kanadımıza Mart 20’de aşı yaptık. Mart 20’deki aşımızın da yine 3 kalemimizin hepsi de sürmüş. Burada da meyvesi var. Aşımızda dolgu tozu bu aşıyı sağlıklı bir şekilde tutmasını sağladığını ben gözlerimle görüyorum. Bu özel karışımlı tozumuz, ağaçlardaki attığımız kalem aşıları yüzde yüz tutuyor. Yüzde yüz tuttuğu gibi her gözün de tutmasını sağlıyor. Buradaki hedef de bu toz yaraların şöyle baktığımızda kallus oluşumunu tam ağlamış oluyor. Şu anda ağacımızın kallusu tamamlanmış. Burada yara kalmamış gördüğünüz gibi. Bu özel karışım Hasan Dağı’ndan çıkan bir maden, sanayi ortamında patlatılmış, işlemden geçmiş dolgu tozu sayesinde. Ocak ayında da yapsak böyle bir sürgün süreceğine inanıyorum. Dolaba kalemleri saklamanın bir anlamı kalmıyor bu malzeme elimizde olduğu sürece. Aşımız bu şekilde tutuyor ve sonuç ortada”

Emekli öğretmen doğadaki yabani ağaçları meyve vermesi için gönüllü olarak aşılıyor
FOTOĞRAF 10
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Öğretmenlikten emekli olduktan sonra sık sık doğa yürüyüşlerine çıkan Orhan, vadideki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini fark etti.
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Dolaştığı vadiyi daha yeşil bir alana kavuşturmak hem hayvanların hem de vadiye gelen insanların meyve yemesini sağlamak isteyen Orhan, yabani meyve ağaçlarını elma, armut, dut gibi meyvelerle aşılamaya başladı.
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Her yıl önceden tespit ettiği yabani meyve ağaçlarını ekim ayında budayan Orhan, budaması yapılan ağaçlara da mart ve nisan aylarında aşılama yapıyor.
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Yaklaşık 5 yılda 130'un üzerinde ağacı meyvelerle aşılayan Orhan, bu ağaçlarla çocuğu gibi ilgileniyor.
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Hayvanlar ve insanlar doya doya meyve yesin düşüncesiyle aşılama mesaisine tansiyon hastalığına rağmen ara vermeden devam eden Orhan, bu yıl ramazanın nisan ayına denk gelmesiyle hem oruç tutuyor hem de her sabah bisikletine binerek geldiği Çubuk Çayı Vadisi'nde ağaçları aşılıyor.
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Emekli aylığının bir kısmıyla meyve fidanları da alan Orhan, fidanları toprakla buluşturmanın sevincini de yaşıyor.
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Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur <br> <br> Orhan, sağlığı yerinde olduğu müddetçe doğada aşılama ve ağaçlandırma yapmaya devam edeceğini söyledi. Ülkede yeşillendirme faaliyetlerine destek vermeyi amaçladığını belirten Orhan, Hasanoğlan Öğretmen Lisesinde öğrenciyken tarım dersinde uygulamalı öğrendiği aşılama tekniğini doğadaki yabani meyve ağaçlarına uyguladığını dile getirdi.
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Bu ağaçları bir çocuk misali seviyorum. diyen Orhan, öğretmenliği döneminde öğrencilerine, şimdi de ağaçları gençleştirmeye çalışarak doğaya ve insanlığa faydalı olmaya çalıştığını kaydetti.
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Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğine dikkati çeken Orhan, Bu uygulamanın sadece benimle kalmaması için çevremdeki insanlara da bu konuda tavsiyelerde bulunuyorum. Aşılamayı bilen, gücü kuvveti yerinde olan herkes doğadaki yabani meyve ağaçlarını aşılamalı ya da yeni fidanlar dikmeli. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' der atalarımız, doğamıza bakmamız gerekiyor. diye konuştu.
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Orhan, hastalığından dolayı zaman zaman rahatsızlansa da ağaçlarla ilgilenmeyi hiç bırakmadığını söyledi. Bazen tansiyonunun düştüğünü, gözlerinin karardığını belirten Orhan, Rahatsızlandığımda biraz oturuyorum. Tansiyonum düzeldiğinde yine aşılamaya devam ediyorum. Bugün oruçluyum ama yine de geldim. Çünkü aşılama zamanını geçirmemek gerekiyor. Aşılama zamanı geçerse bir dahaki yıla kadar beklemek gerekiyor. ifadesini kullandı.
Emekli öğretmen doğadaki yabani ağaçları meyve vermesi için gönüllü olarak aşılıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Orhan, 5 yıldır gezdiği Çubuk Çayı Vadisi'ndeki yabani meyve ağaçlarını aşılıyor.
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