Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi: Hepsi çeşit çeşit

Şu an 7 çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum.