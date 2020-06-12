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KAYSERİ

Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi: Hepsi çeşit çeşit

Kayseri'de emekli (60) 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı meyve yetiştirdi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip ağaçta yapılan güz ve yarma aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.

Haber Merkezi DHA
Hacı İbrahim Okumuş
Hacı İbrahim Okumuş

Kayseri Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağlarında oturan emekli Hacı İbrahim Okumuş, evinin bahçesine 10 yıl önce erik ağacı dikti. Okumuş, bakım ve ilaçlamalarını eksiksiz yaptığı erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı türde meyve yetiştirdi.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip ağaçta yapılan güz ve yarma aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.

Aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.

Hacı İbrahim Okumuş, 10 yıl önce diktiği ağaçta aşılama tekniğiyle 7 farklı meyve yetiştirdiğini anlatarak şöyle konuştu:

  • "Şu an 7 çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum."

Aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.

Aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.

Hacı İbrahim Okumuş

Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi: Hepsi çeşit çeşit
FOTOĞRAF 9
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Kayseri Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağlarında oturan emekli Hacı İbrahim Okumuş, evinin bahçesine 10 yıl önce erik ağacı dikti.
Title
Okumuş, bakım ve ilaçlamalarını eksiksiz yaptığı erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı türde meyve yetiştirdi.
Title
Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip ağaçta yapılan güz ve yarma aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.
Title
Hacı İbrahim Okumuş, 10 yıl önce diktiği ağaçta aşılama tekniğiyle 7 farklı meyve yetiştirdiğini anlatarak şöyle konuştu:
Title
Şu an 7 çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum.
Title
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Title
Bir ağaçta 7 farklı meyve yetiştirdi: Hepsi çeşit çeşit
Kayseri'de emekli (60) 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle 7 farklı meyve yetiştirdi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip ağaçta yapılan güz ve yarma aşılama tekniğiyle tek çekirdekli olan erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz, sarı kiraz meyveleri elde edildi.
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