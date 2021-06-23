Hayat Her şey torf madeninin çıkarılması için kazılan çukurla başladı 500 dekarlık tarlada oltayla balık avlıyor
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Her şey torf madeninin çıkarılması için kazılan çukurla başladı: 500 dekarlık tarlada oltayla balık avlıyor

Denizli’nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor. Amatör balıkçı Aydın Akman, tapulu tarım arazisi içinde oltasıyla 3 kilogramlık sazan yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Her şey torf madeninin çıkarılması için kazılan çukurla başladı: ​500 dekarlık tarlada oltayla balık avlıyor
Balıkçı Aydın Akman

Denizli’de, tarlada balık keyfi yaklaşık 20 yıl önce Çameli ilçesi ile Kızılyaka Mahallesi arasındaki tapulu verimli tarım arazilerinde tespit edilen torf madeninin iş makinelerinin yardımıyla alınmasıyla başladı. İş makineleriyle tapulu tarlalar yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Çıkan torf madeni Antalya bölgesinde bulunan seralara satıldı. Yüzey suyunun çok fazla olduğu ilçede verimli tarım arazilerine açılan çukurlar kısa zamanda suyla dolunca tarla sahipleri de tarlalarına yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Yıllarca tarlanın içinde doğal beslenen balıklar üreyip çoğaldı. Şimdi yaklaşık 500 dekarlık alanda tarlaların içinde oltalarla balık yakalanıyor.

Sazan balığı
Sazan balığı

Sıfırın altında 15 derecede balık avı
OYNAT
Sıfırın altında 15 derecede balık avı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde yaşayan balıkçılar Aras Nehri'nde gece balık avlıyor. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri'ne gelen balıkçılar, gece sıfırın altında 15 derecede botla karanlık sularda kürek çekerek, attıkları ağlarla sazan, caner ve kefal balıkları tutuyor. 


TAVLADAKİ BALIK DAHA LEZZETLİ
Balık avı yasağının bitmesiyle birlikte tarlada balık avının da başladığını anlatan balıkçı Aydın Akman, yaklaşık 10 yıldan bu yana amatör olarak oltasıyla balık avladığını söyledi. Tarlada avlanan balığın diğer balıklara göre daha lezzetli olduğunu anlatan Akman, “İşlerimizden fırsat buldukça tarlaya balık yakalamaya geliyorum. Oltaya ekmek takarak balık yakalıyoruz. Yoğun olarak sazan yakalıyoruz arada yayın balığı da yakaladığımız oluyor. Dün gece tarlaya balık avlamak için geldim. Oltama yaklaşık 3 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı. Balığa kaçırmamak için çok uğraştım. Yaklaşık 3 saatte yakaladığım sazanı kıyıya çekmeyi başardım. Nedense bu yıl balık yakalamakta zorlanıyoruz. Tarlalarımızdan oltalarımız boş dönüyoruz" dedi.

TORF MADENİ NEDİR?

Torf; nemli ve çok yağış alan, yazın da sıcaklığın düşük olduğu yörelerde, göl ve benzeri su yatakları altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşuyor. Bir maden olan torf, azot bakımından oldukça zengin. Hafif geçirgen ve gevşek yapıda olup su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok yüksek. Nispeten steril olan torf, hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi yüksek olmasıyla tercih ediliyor. Hastalık ve haşere taşımıyor. Her türlü bitki yetiştirmeye uygun olan torf, daha çok mantarcılık, fidan ve çiçek üretiminde kullanılıyor.

İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
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01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
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Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
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Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
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Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
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İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.


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