'Silahı bilerek ateşledi': Ölümlü set kazasında Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldı

ABD'de film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili oyuncu Baldwin ve yapımcılara dava açıldı.

New Meksiko eyaletindeki film setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı.

"Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı." ifadesini kullandı.

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Dosyada ayrıca, Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

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FOTOĞRAF 11 Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in Rust setinde silahların karışması sonucu Halyna Hutchins'in (42) ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Aynı zamanda Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin, polise verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.<br> ABD'li oyuncu ilk fırsatta kuru sıkı sandığı silahla öldürdüğü görüntü yönetmeninin eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi.<br> İkili birbirine sarılarak güç toplamaya çalıştı.<br> Hutchins'in pandemi engeli nedeniyle ABD'ye henüz gidemeyen Ukrayna'daki ailesi ise Baldwin'i suçlamadıklarını açıkladı.<br><br> Buna rağmen setlerde boş bile olsa hiçbir silahın personele doğrultulmaması gerekiyor. Silah aniden patlamadıysa Alec Baldwin, bu güvenlik kuralını ihlal etmiş sayılıyor. Baldwin, filmin prodüktörleri arasında yer alıyor.<br><br> O nedenle 63 yaşındaki oyuncu kazadan sorumlu tutulabilir. Ekipte sendikasız çalışanlar olduğu için de ceza alabilir.<br> Ayrıca yakın plan çekimlerde personelin koruyucu giymesi ve bir perdenin arkasında olması gerekiyordu.<br> Bu trajik kaza sonrası ABC kanalının polisiye Rookie dizisinde dolu silah kullanımını yasakladı.<br> Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br> Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br> ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir Amerikalı aktör Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında silahların karışması sonucu ölümüne neden olduğu Halyna Hutchins'in eşi ve oğluyla buluştu. Aile şikayetçi olmasa da 63 yaşındaki oyuncunun ceza alabileceği konuşuluyor.



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