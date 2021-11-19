Hayat Silahı bilerek ateşledi Ölümlü set kazasında Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldı
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'Silahı bilerek ateşledi': Ölümlü set kazasında Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldı

ABD'de film setinde karıştığı ölümlü silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldığı bildirildi. Dosyada Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
Silahı bilerek ateşledi: Ölümlü set kazasında Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldı
ABD'de film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili oyuncu Baldwin ve yapımcılara dava açıldı.

New Meksiko eyaletindeki film setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı.

"Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı." ifadesini kullandı.

  • Dosyada ayrıca, Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

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ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
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Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in Rust setinde silahların karışması sonucu Halyna Hutchins'in (42) ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Aynı zamanda Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin, polise verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.<br>
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ABD'li oyuncu ilk fırsatta kuru sıkı sandığı silahla öldürdüğü görüntü yönetmeninin eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi.<br>
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İkili birbirine sarılarak güç toplamaya çalıştı.<br>
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Hutchins'in pandemi engeli nedeniyle ABD'ye henüz gidemeyen Ukrayna'daki ailesi ise Baldwin'i suçlamadıklarını açıkladı.<br><br>
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Buna rağmen setlerde boş bile olsa hiçbir silahın personele doğrultulmaması gerekiyor. Silah aniden patlamadıysa Alec Baldwin, bu güvenlik kuralını ihlal etmiş sayılıyor. Baldwin, filmin prodüktörleri arasında yer alıyor.<br><br>
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O nedenle 63 yaşındaki oyuncu kazadan sorumlu tutulabilir. Ekipte sendikasız çalışanlar olduğu için de ceza alabilir.<br>
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Ayrıca yakın plan çekimlerde personelin koruyucu giymesi ve bir perdenin arkasında olması gerekiyordu.<br>
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Bu trajik kaza sonrası ABC kanalının polisiye Rookie dizisinde dolu silah kullanımını yasakladı.<br>
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Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
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Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
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ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
Amerikalı aktör Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında silahların karışması sonucu ölümüne neden olduğu Halyna Hutchins'in eşi ve oğluyla buluştu. Aile şikayetçi olmasa da 63 yaşındaki oyuncunun ceza alabileceği konuşuluyor.

​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
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<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
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The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
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<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
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<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
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Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
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Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
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Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
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Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
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​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.

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