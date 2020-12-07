Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Traktöre sıkışarak kopan genç kızın eli yerine dikildi
GENEL SAĞLIK

Traktöre sıkışarak kopan genç kızın eli yerine dikildi

Traktöre sıkışarak kopan genç kızın eli yerine dikildi

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir kızın kazada kopan eli, 9 saatlik operasyonla yerine dikildi. Op. Dr. Atılgan, bu tür yaralanmalarda ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
15 yaşındaki Hatice Aşan
15 yaşındaki Hatice Aşan

Traktör tekeri ve halat arasına sıkışan sağ elini kaza sonrası kaybeden 15 yaşındaki Hatice Aşan, yakınları tarafından kopan eliyle birlikte Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Acilde ilk müdahalesi yapılan Aşan'ın kopan eli, El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ve 9 saat süren zorlu bir ameliyat sonrası bilek seviyesine başarılı şekilde dikildi.

Sağlığına kavuşan genç kız, hastane ekibine teşekkür etti.

İLK 6 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Atılgan, bu tür yaralanmalarda ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirterek "Hastamız ameliyat sonrası 7 gün yoğun bakımda takip edildi. Takiplerinde elin dolaşımında problem yaşamadık ve 10. günde fizik tedaviye başladık. Tam fonksiyonel bir el elde etmeyi amaçladığımız hastamızı sıkı bir fizik tedavi programıyla taburculuğunu planlıyoruz. Hastanemizin güçlü altyapısı ile el cerrahisi olarak uzuv kayıplarında etkin ve hızlı şekilde bölgemize hizmet vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar
KORONAVİRÜS
Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti

Çin: Koronavirüs Avustralya etlerinden yayılmış olabilir
DÜNYA
Çin: Koronavirüs Avustralya etlerinden yayılmış olabilir
Abone Ol Google News
Kadere bak

Kadere bak

​50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi.
Çalışanlar şoke oldu

Çalışanlar şoke oldu

Tekstil firmasındaki cihaz koronalıyı ayırt edebiliyor.
Macron: Mısır’a silah satışını insan hakları ihlallerine bağlayarak engellemek terörle mücadelesini zayıflatır

Sevk işlemlerine erteleme

Sevk işlemlerine erteleme

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Yoğun <br>bakımdan çıktı

Yoğun
bakımdan çıktı

Tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.