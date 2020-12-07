Çin: Koronavirüs Avustralya etlerinden yayılmış olabilir

Çin'e bağlı özerk statüde bulunan Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilerin ardından bu kez korona virüsüne karşı kurulması planlanan karantina merkezleri protesto edildi. Yüzlerce gösterici, Fo Tan bölgesinde yeni inşa edilen konutların korona virüsü nedeniyle karantina merkezi olarak kullanılma planına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Chun Yeung bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kadın, 8 yıldır beklediğini ve bu ayın sonunda anahtarları almayı planladıklarını ifade ederek, Bize danışılmadı ve araziyi ne kadar süre kullanacaklarını bilmiyoruz. Bu yüzden çok kızgınız dedi.