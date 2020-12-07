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TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

Haber Merkezi AA
Karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.
Karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.

Bu kapsamda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı.

Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü.

Rehberde yer alan güncellemeler şöyle:

  • "Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.

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Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Bu test 10 dakikada sonuç veriyor
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Bu test 10 dakikada sonuç veriyor
  • Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder."

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.

Söz konusu rehbere, "https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39552/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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