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TÜRKİYE

​Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar

Adana'nın Kovid-19 haritası: En risksiz bölge mezarlıklar

Adana’da, son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası korkuttu. Haritayı görenler şaşkınlığını gizleyemezken kentteki en risksiz bölgenin mezarlıklar olması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Adana'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki durumu vatandaşları da korkuttu.
Adana'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki durumu vatandaşları da korkuttu.

Adana'da son 15 günde vaka sayılarının büyük artış göstermesi üzerine Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs risk haritası kentteki mezarlıklar hariç kırmızıya boyandı. Risk haritasındaki durumu gören Adanalılar, endişe duyduklarını söyledi.

Adana, Mersin, Hatay, Samsun yüksek risk altında

Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden uyarı yapan Bakan Koca şöyle konuştu:

  • “Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında. Son haftada Adana’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin’de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun’da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu’da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.”

BİR TEK MEZARLIKLAR BEYAZ KALDI

Koronavirüs vaka sayılarının büyük artış gösterdiği Adana’da ise artış Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski’ simgeleyen kırmızı rengine büründü. Kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak gözükürken o noktalar beyaz renginde gösterildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti

'DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Vefat eden yakınlarını ziyaret etmek için merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlığı’na gelen Nurcihan Atagül, bulunduğu bölgenin haritada risksiz bölge olarak görüldüğünü bildiğini ve daha güvende hissettiğini söyledi. Koronavirüsten çok korktuğunu dile getiren Atagül, “Ben haritaya göre gelmedim. Kabir ziyaretlerimi yapmak için geldim. Kentin kalabalık noktalarına göre tabi ki burası daha güvenli. Umarım her yer düzelir. Fakat özellikle gençler dikkat etmiyorlar. Düğünlerde ilk dakikalarda maskeler takılıyor sonra herkes coşuyor. Böylece virüs de yayılıyor” dedi.

Hafta sonu boyunca süren sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gerektiğini söyleyen Hatun Yıldırım (21) ise sorumsuz insanlardan dolayı risk haritasının bu hale geldiğini kaydetti.

Denizli'de bir tekstil firmasındaki cihaz korona geçirenlerle geçirmeyenleri böyle ayırt etti: Çalışanlar şoke oldu
FOTOĞRAF 8
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Denizli’de Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firması yıllardır kullandığı cihaz ile ilginç bir durumu fark etti. Tekstil firmasında ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı kabinde çalışan işçiler, koronavirüs hastalığı atlatan bir çalışanın cihaz başında çalışırken tırnak diplerinde beyazlık oluştuğunu fark etti.
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Tekstil firmasında ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı kabinde çalışan işçiler, koronabirüs hastalığı atlatan bir çalışanın cihaz başında çalışırken tırnak diplerinde beyazlık oluştuğunu fark etti.
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Koronavirüs hastalığının bulaşmadığı kişiler ile karşılaştırıldığında ise ortaya çıkan fark görenleri şaşırttı. Birçok çalışanın ultraviyole ışığının altında deneme yapması üzerine koronavirüs atlatanlar ile hastalığın bulaşmadığı kişiler ultraviyole ışığının altına ellerini koyarak, karşılaştırdı.
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Koronavirüs hastalığını atlatan kişilerin tırnaklarında beyazlık oluştuğu ortaya çıktı. Çalışanların durumu İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi’ye aktarması üzerine firmada çalışan birçok kişi üzerinde denemeler yapıldığı öğrenildi.
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Tesadüf eseri fark edildiğini belirten müdür Çerçi, “Geçen hafta içerisinde korona geçiren arkadaşlarımızdan bir tanesi bu cihazda kumaş kontrolü yaparken tırnağının parladığını fark ediyor ve geçirmeyen kişilerde tırnağının parlamadığını fark edince bana bildiriyor. 350 kişilik firmamızda 110 kişi virüsü geçirmişti. Burada bir değerlendirme yaptık ve bu hastalığı geçiren herkeste tırnaktaki parlaklığını fark ettik. Bununla ilgili bir video çekip yayınladık ve çok da ilgi gördü. Sonrasında öğrendik bunun ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ve ilaç kullananların tırnaklarının parlayabileceği ve diğerlerinde parlama olmayacağı şeklinde doktorlardan bildirim geldi. İlk karşılaştığımda birkaç alternatif olabileceği aklıma geldi. Vücudun bir antikor üretmesi sonrası bu tırnakların parlamış olabileceği ya da ilacın yan etkisi olabileceği ve korona virüs olan, bu hastalığı geçirmiş kişilerde vücuda giren virüsün sağlamış olabileceğini düşündük. 3 ihtimalden biriydi ve ilaçla ilgi olabileceği ortaya çıktı” dedi.
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350 kişiden 110 kişinin koronaya yakalandığı fabrikada ürünlerin son renk kontrollerinin yapan laboratuvar sorumlusu Gülden Ener, yaşanan renk değişimini ilk kendisinin fark ettiğini söyledi. Ener, “Renk bakılırken fark edilen bir durum ve arkadaşın elinde fark edildi. Sonra korona geçiren arkadaşın tırnaklarına bakıldığında korona virüs geçirenlerin çoğunluğunda bu durumun fark edildiğini gördük. Mor ışıkta fark ediliyor. Koronavirüse karşı koruduğunu düşünüyorum. Bir cihaz üretildi onunla ilgili bildiğim kadarıyla. Cihazın içerisinde de bu ışıktan olduğunu biliyorum ve koruduğunu düşünüyorum. Kendim sürekli ışığın altındayım ve sıkça kullanıyorum. Hasta olmadım şu ana kadar ama belki ışık koruyor olabilir” ifadelerini kullandı.
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İnsan Kaynakları Müdürü Çerçi’nin sosyal medyada paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi. Video altına yorum yapan uzmanlar ise durumun, hastalığı geçirme ile ilgisi olmadığını, tedavide kullanılan Favipiravir adlı ilacın geçici bir yan etkisi olduğunu belirterek, “Favipiravir’in etkisi ultraviyole ışıması altında tırnaklarda, deride flurosans verdiğinden bahsedilmiş. Yine bilgiye göre ilacı bıraktıktan 96 saat sonra bu depolanma kaybolmuş” ifadeleri yer aldı.
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Denizli'de bir tekstil firmasındaki cihaz korona geçirenlerle geçirmeyenleri böyle ayırt etti: Çalışanlar şoke oldu
Denizli'de bir tekstil firması çalışanlarının, ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı ışık kontrol kabininde tesadüfen fark ettikleri durum herkesi şaşırttı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin ultraviyole ışığın altına ellerini koyduklarında tırnaklarında beyazlık oluşurken, hastalığın bulaşmadığı kişilerde herhangi bir fark oluşmadı.


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