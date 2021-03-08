Usta oyuncu Altan Karındaş Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı

Sadece köpeğinin karnına yattığında sakinleşen bebeğin içinizi ısıtacak görüntüleri

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan James adındaki 6 haftalık bebek ile sevimli dostunun içimizi ısıtacak görüntüleri kameraya yansıyor. Babası tarafından kucağına alınan bebek birden ağlamaya başlıyor. Tekrar köpeğin karnına yatırdığında ağlamayı bırakıyor. İkilinin sevimli anları ise kameraya böyle yansıyor.