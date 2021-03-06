Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. 10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.

"Çok üzgünüm"

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş'ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek." diyerek duyurdu.

Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen 2019 yılında 10 Kasım Atatürk filmi için kamera karşısına geçmişti.

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Sanatla geçen bir ömür

Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Herkese kırgınım

Ünlü sanatçı 2 yıl önce verdiği röportajda böyle sitem etmişti: "3 kere ölümden döndüm; nefes darlığı, bronşit, akciğer... Kalbimde elektriklenme var. Bypass oldum. Şimdi de fizik tedavi görüyorum. Ama kalp pili olduğu için tüm tedaviyi uygulayamıyoruz. Anlayacağın canımla uğraşıyorum."

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Altan Karındaş "Neden huzurevinde kalıyorsunuz?" sorusuna da, "İşte geldik yine aynı yere! Huzurevinde kaldığımı duyanlar hemen, "Vah vah, yazık" demeye başlıyorlar. Avrupa'da insanlar kendiliğinden giderler huzurevine. Bizimkiler yaşlanınca çocukların başında, "Bıdı bıdı" yaparlar anca. Kendim istedim, geldim. 10 yıldır belediyenin huzurevindeyim. Burası harika bir yer. 2 odalı, apart bir daire gibi. Başkasıyla da yaşayamam zaten. Çok mutlu bir hayatım var." yanıtını vermişti.