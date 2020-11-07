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İkbal Gürpınar'dan üzücü haber: Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

İkbal Gürpınar'dan üzücü haber: Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Dönmez ailesinin akrabası olan Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz Twitter'dan duyurdu. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkbal Gürpınar
İkbal Gürpınar

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi Neriman Dönmez, hayatını kaybetti.Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de koronavirüs nedeniyle 4 Eylül de vefat etmişti.

Acı haberi Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz Twitter hesabından duyurdu.

İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Dönmez'den taziye mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Dönmez’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak; “Yoğun bakımda olan İkbal Gürpınar’a Allah’tan şifa, vefat eden annesi Neriman Dönmez hanımefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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