İkbal Gürpınar'dan üzücü haber: Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi Neriman Dönmez, hayatını kaybetti.Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de koronavirüs nedeniyle 4 Eylül de vefat etmişti.
Acı haberi Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz Twitter hesabından duyurdu.
İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Dönmez'den taziye mesajı
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Dönmez’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak; “Yoğun bakımda olan İkbal Gürpınar’a Allah’tan şifa, vefat eden annesi Neriman Dönmez hanımefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerine yer verdi.