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Ahmet Uz hayatını kaybetti: Ahmet Uz kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Acı haberi Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Uz hayatını kaybetti.
Ahmet Uz hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak

Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu:

"Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz ."

AHMET UZ KİMDİR?

Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Film Yapımcısı, Seslendirme Sanatçısı. Tam adı Zekai Ahmet Uz. 22 Mart 1945, Ankara doğumlu. Müzisyen bir ailedendir. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu.

100’den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

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