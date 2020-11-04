İzmir'deki depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın akrabası çıktı: Sosyal medya mesajı yürekleri dağladı

İzmir'deki depremde Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden Türkiye'yi üzen haber geldi. Ekipler depremin vurduğu Rızabey apartmanında son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ebeveynlerinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberin alındığı ikizler için gözyaşları sel oldu.

"Sessizliğin içindeki kabulleniş"

Cansız bedenlerine ulaşılan ve el ele can veren ikiz kardeşlerin ardından İclal Aydın, bir paylaşım yaptı. Sosyal medya paylaşımıyla yürekleri dağlayan Aydın, kuzeni Tülin'in ikizleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'le ilgi duygu dolu sözler söyledi. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: "İclal Aydın 'Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum... Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim... Cumartesi öğleden sonra "çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış" haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı... Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı? Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş...

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HAYAT İzmir depreminden kurtulan mucize çocuklar

GÜNDEM İzmir'de enkaz altından acı haber: İki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke... Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık... Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allahım...'"

GÜNDEM İzmir depreminde enkaz altında kalan ikiz kardeşler çıkarılmayı bekliyor

Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu

Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.