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Koronavirüs New Yorkta okulların açılmasını 21 Eylüle ertelendi
DÜNYA

ABD'de okullar açıldı mı: New York'ta okulların açılış tarihi ertelendi

New York'ta okulların açılmasını 21 Eylül'e ertelendi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Blasio, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihinin 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Alınan bu erteleme kararında, öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin New York kentinde okulların açılması yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendi.

  • New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, devam eden salgın yüzünden okulların açılmasını 10 gün ertelediklerini duyurdu. 10 Eylül'de okullarına dönmesi beklenen 1,1 milyon öğrenci 21 Eylül'de okula başlayacak.

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Okulların açılmasının ertelenmesinde öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

190 bin ölümle dünyada virüsten en çok etkilenen ülke

  • New York'ta günlük koronavirüs vaka sayısı binin altında seyrederken ABDgenelinde de vakalarda düşüş yaşanıyor ancak ülke 6 milyonu geçen vaka sayısı ve yaklaşık 190 bin ölümle dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
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