ABD'de okullar açıldı mı: New York'ta okulların açılış tarihi ertelendi New York'ta okulların açılmasını 21 Eylül'e ertelendi New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Blasio, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihinin 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Alınan bu erteleme kararında, öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 18:32 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 19:08 AA