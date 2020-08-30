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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 186 bin 875e yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı. Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 846 bin 965 vakayla Brezilya, 3 milyon 566 bin 555 vakayla Hindistan izliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 347 artışla 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.

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Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 409 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 107 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 846 bin 965 vakayla Brezilya, 3 milyon 566 bin 555 vakayla Hindistan izliyor.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 846 bin 792’ye yükseldi
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Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 846 bin 792’ye yükseldi

ABD genelinde ise 702 bin 49 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bunu 635 bin 898 vakayla Teksas ve 619 bin 3 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 12 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.


Koronavirüs nedeniyle Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi daha öldü
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