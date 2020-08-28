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DÜNYA

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı: ABD'de birisi ilk kez tekrar yakalandı

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı: İkincisini daha ağır geçirdi

Tüm dünyada merak edilen "Koronavirüse yakalanan biri ikinci kez yakalanıyor mu?" sorusuna ABD'den bir örnek geldi. İlk kez bir kişi ikinci kez koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. İlkinde hafif belirtiler gösteren 25 yaşındaki kişi, virüse ikinci yakalandığında ise daha ağır atlattı. Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü, "İkinci kez koronavirüse yakalanılıyor mu?" sorusuna temmuz ayında "Tam bir cevabımız yok" demişti. ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu.

25 yaşındaki kişi virüsü atlattıktan 48 gün sonra tekrar yakalandı

  • ABD basınında yer alan habere göre,Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edildi. Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

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İkincisinde daha ağır geçirdi

  • Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

Genetik açıdan farklı

Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

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