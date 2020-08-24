Hong-Kong'da ilk kez bir hastaya ikinci kez koronavirüs teşhisi konuldu Hong-Kong'da ilk kez bir hastaya ikinci kez koronavirüs teşhisi konuldu Hong-Kong'da araştırmacılar, koronavirüse yakalanıp da iyileşen bir hastaya dört ay sonra yeniden koronavirüs teşhisi konduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 17:44 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 17:49 DHA