Hong-Kong'da ilk kez bir hastaya ikinci kez koronavirüs teşhisi konuldu

Hong Kong'da 33 yaşındaki bir kişi, iyileştikten 4 ay sonra virüsün mutasyona uğramış bir türü nedeniyle tekrar koronavirüse yakalandı.Kimliği açıklanmayan kişinin ilk virüs testinde hafif semptomlar gösterdiği, ikinci testinde ise semptom göstermediği ifade edildi. Öte yandan, söz konusu kişinin İspanya’dan döndüğü bilgisi paylaşıldı.
"Virüs iyileştikten sonra tekrar bulaşabilir"
Uzmanlar, bağışıklığın kısa ömürlü olmasının ve Kovid-19'a karşı antikorların hızla azalmasının tekrar enfekte olmayı tetikleyebileceğinin altını çizdi. Hong Kong’daki kişinin semptom göstermeme nedeninin ise kazandığı bağışıklık olabileceği ifade edildi. Tekrar eden enfeksiyonlar, virüsü kontrol altına almaya yönelik küresel çabaları engelleyebileceği belirtilirken; akademisyenler, bu kişinin raporunun tekrar enfeksiyonların yaygın olarak gerçekleşeceğine dair kanıt sunmadığını açıkladı.
İspanya'dan İngiltere'ye oradan Hong Kong'a geçti
Enfeksiyon tekrarının görüldüğü kişinin 26 Mart’ta semptomları göstererek hastaneye kaldırıldığı ve14 Nisan’da iki test sonucunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği ifade edildi.
Daha sonra bu kişi, 15 Ağustos’ta İspanya’dan Hong Kong’a İngiltere’den aktarmayla geldiği ve test sonucunun tekrar pozitif çıktığı öğrenildi.