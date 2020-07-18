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DÜNYA

DSÖ: Koronavirüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

  • Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.

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Kuralları virüs koyuyordu

Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var" dedi.

Bunun gerçekleşmesi için "sürekli" ve "uyumlu" bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Geçmişte SARS'A yakalanmış olanlarda koronavirüse karşı antikor gelişmiş

Tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarına bu virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

  • Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını aktardı.

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu anlatan Kerkhove, "Dolayısıyla Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor" dedi.

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