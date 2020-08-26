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Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle bin 852 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de koronavirüs vakalarında son durum

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 852 kişi daha öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte bin 852 artarak 182 bin 470'e yükseldi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 255 bini, test yapılanlar 77 milyon 944 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 674 bin 176 vakayla Brezilya, 3 milyon 246 bin 929 vakayla Hindistan izliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 bin 545 artışla 5 milyon 957 bin 484'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 852 artarak 182 bin 470'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 255 bini, test yapılanlar 77 milyon 944 bini geçti.

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
  • En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 674 bin 176 vakayla Brezilya, 3 milyon 246 bin 929 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 682 bin 209 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 615 bin 620 vakayla Teksas ve 605 bin 502 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 980 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'li misyonerlerden ilginç koronavirüs ayini
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ABD'li misyonerlerden ilginç koronavirüs ayini
ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.Kanneth Copeland ayinde, 'Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et.Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum' ifadelerini kullandı.


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