​Aşı sırası 18 yaşta​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, “Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70’inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz” dedi. Bakan Koca 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuk ve gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamayı planladıklarını söyledi.

HEDEF BAYRAMA KADAR YÜZDE 70

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hızla 18 yaş üzeri 55 milyona yakın vatandaşı en az bir doz şeklinde aşılamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu: “Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz. Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Cuma’dan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü, aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı’na kadar en az yüzde 70’inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.”

5 MİLYON DOZ DAHA BİONTECH GELİYOR

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC’a ilişkin “Yerli aşının Faz-3 çalışması 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan’da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. İlave birkaç ülkeyi daha katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor” dedi. Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye’de kaç doz aşı geldiğinin sorusuna “Bize şu ana kadar Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, ancak şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon. BioNTech şu ana kadar 24.5 milyon doz geldi. Pazartesi ve Salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması Temmuz’un ilk 3-4 günü içerisinde olabilir” diye yanıt verdi.

ÖNCELİĞİMİZ İKNA ETMEK

Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: “Aşı olmayanlarla ilgili şöyle bir yaklaşımımız var daha önce de söylemiştim. Özellikle vatandaşımızı zorlayan, kamu kurumlarında daha bir hassasiyetle bu anlamda tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız ve şunu çok rahat söyleyebiliriz vatandaşımız bu süreçte aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Ben bu anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, yüzde 80’lerin üzerinde aşılamanın olacağını düşünüyorum”

Delta varyantının çoğu İstanbul’da

Bakan Koca delta ve delta plus varyantlarının Türkiye’de ne kadar görüldüğünün sorulması üzerine “Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul’da görüldü. 134 vakanın 82’si İstanbul’da, Düzce’de 18, Van’da 8, Ankara’da 4, İzmir’de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.