Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de uzun bir süredir hayatımızda yer alan maskeler oldu.

YÜZDE 70 VURGUSU

Kamuoyunda merak edilen maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi hala güvenlik çemberi içinde kullanmalıyız. En az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:28 Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü. Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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