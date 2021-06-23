Koronavirüs Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?
TÜRKİYE

Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son günlerin merak edilen konusu olan maske zorunluluğunun ne zaman biteceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de uzun bir süredir hayatımızda yer alan maskeler oldu.

YÜZDE 70 VURGUSU

Kamuoyunda merak edilen maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi hala güvenlik çemberi içinde kullanmalıyız. En az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü
OYNAT 02:28
Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü. Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.' dedi.

Türkiye'de delta varyantı hangi illerde görüldü?
KORONAVİRÜS
Türkiye'de delta varyantı hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sırası 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sırası 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda

Türkiye'nin 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
Abone Ol Google News
Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Cevabı merak edilen soruya açıklama geldi.
Canlı yayında tabloyu açıkladı

Canlı yayında tabloyu açıkladı

​Koronavirüs tablosunda dikkat çeken detay.
Delta varyantında aşı etkili

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.

Çözülme sürüyor

Çözülme sürüyor

PKK'dan kaçan beş terörist daha teslim oldu.

Delta alarmı

Delta alarmı

Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

İki yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

​YKS öncesi yeni koronavirüs genelgesi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Rusya açıkladı: Karadeniz'de sıcak temas
65 yaş üstü meydanlara koştu

65 yaş üstü meydanlara koştu

​Koronavirüs yüzünden kaldırılan banklar yerine konuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.