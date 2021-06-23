Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son günlerin merak edilen konusu olan maske zorunluluğunun ne zaman biteceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar...
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de uzun bir süredir hayatımızda yer alan maskeler oldu.
YÜZDE 70 VURGUSU
Kamuoyunda merak edilen maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi hala güvenlik çemberi içinde kullanmalıyız. En az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.