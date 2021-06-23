Uzmanından Delta varyantına karşı uyarı: En etkili yöntemi açıkladı

Koronavirüs pandemisinde rastlanılan delta varyantı endişe oluşturuyor. Hindistan’da ortaya çıkan ve ardından başka ülkelerde de görülmeye başlayan "Delta varyantı" ile ilgili şuana kadar 12 binin üzerinde Kovid hastasını tedavi eden VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı vurgusu yaptı. Peki, delta varyantı nedir, etkileri nelerdir, aşı delta varyantına karşı etkili mi, hangi aşı daha etkili, Biontech mi Sinovac mı? İşte uzmanından tüm bu sorulara yanıtlar.

Delta varyantı nedir?

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş hallerinden biri olan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü.

Bu tür ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.

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Uğur Şahin'den delta varyantı uyarısı

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı’nda konuşmacılara hitap eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin halihazırda ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere’de delta varyantı vakaları hala artıyor" dedi. NTV'nin haberine göre; Bununla birlikte Şahin, “Yeterince dikkatli olmazsak, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz" uyarısı yaptı.

Delta varyantı endişe verici

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya "Yeni varyantın endişe verici bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Günde neredeyse ülkemizde 1,5 milyon kişiyi aşılıyoruz. Tarihsel süreçlerde salgınlardan tek kurtuluş yolunun aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu salgının bitmesinde tek etkili yöntem aşıdır. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacaktır " diye belirtti.

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Aşı olduğunuzda delta varyantına karşı zorlanmayacaksınız

"Aşı olduğunuzda bu hastalığı ağır geçirmeniz önlenecektir. Yoğun bakıma düşmenizi önleyecektir. ‘Bu mevcut aşılar oluşan varyantlara etkili mi?’ diye soru geliyor. Bu delta varyantı dedikleri Hindistan varyantı da çok endişe verici bir konu. Şu an laboratuvar çalışmalarında mevcut aşıların delta varyantına da etkili olduğu bulunmuş" şeklinde ifade etti.

Vaka artışına rağmen ölüm artışı yok

"Bizim toplumumuzda çok fazla yayılmamakta birlikte Avrupa’da biraz arttığını görüyoruz. Eskisi kadar ciddi ölümler de yok Avrupa’da. Vaka artışına rağmen aşı oldukları için ölüm sayılarında bir artış yok. Sizin delta varyantı veya Hindistan varyantı ile ilgili endişe etmeniz gereken tek şey aşı olup olmama endişenizdir" diye konuştu.

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"Yaşlı ile genç vatandaşın akciğerlerindeki aşı farkı

70 yaşında aşı olmuş ve korona virüse yakalanmış biri ile 49 yaşında aşı olmamış ve korona virüse yakalanmış kişilerin akciğer tomografilerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, Sizin gerçek yaşam verilerinden bir örnek vermek istiyorum. 70 yaşında bir teyzemiz, iki doz aşısını olduktan sonra Covid- 19’a yakalanıyor" dedi.

Aşı delta varyantına karşı etkili mi?

"Çok hafif akciğer tutulumu ile evinde bunu rahatlıkla atlatıyor. Tedavisini evde yapıyoruz. 70 yaşında olmasına rağmen bu hastalığı çok hafif atlattı. Bu aşının teyzemiz üzerinde yüzde 100 koruyuculuğu var. Yoğun bakıma yatmadı. Hastalığı evinde geçiriyor. Bu, aşının avantajıdır. Aşı olmamış 49 yaşında genç bir hastamızın akciğerine baktığımızda ise neredeyse hiç akciğeri kalmamış, her tarafı neredeyse yanmış. Covid-19’a bağlı harabiyet var. Hayatını zor kurtardık" şeklinde konuştu.

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Delta varyantının etkileri nelerdir?

Delta varyantının, baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı.

Delta varyantının belirtileri neler?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar.

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Zoe Kovid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

Delta varyantına karşı Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Hong Kong’da yapılan bir çalışmayı örnek gösteren

Prof. Dr. Derya Unutmaz,