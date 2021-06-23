Koronavirüs Türkiyede delta varyantı hangi illerde görüldü?
TÜRKİYE

Türkiye'de delta varyantı hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerin tedirgin eden gündemi olan delta varyantı hakkında konuşan Bakan Koca, "Delta varyantı 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerdeki dağılımı artıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede delta varyantı hangi illerde görüldü? İşte Fahrettin Kocanın Bilim Kurulu Toplantısından sonra açıkladığı o iller...
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de delta varyantı oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 134 kişide delta varyantı olduğunu bildirdi. Toplam 16 ilde delta varyantı vakalarının görüldüğünü kaydeden Bakan Koca, "İllerdeki dağılımı artıyor. Yoğunluk olarak İstanbul'da görüldü." ifadelerini kullandı.

DELTA VARYANTI VAKASI GÖRÜLEN İLLER

İstanbul - 82

Düzce - 18

Ankara - 4

İzmir - 3

Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü
OYNAT 02:28
Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü. Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.' dedi.

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