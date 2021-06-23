Türkiye'de delta varyantı hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerin tedirgin eden gündemi olan delta varyantı hakkında konuşan Bakan Koca, "Delta varyantı 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerdeki dağılımı artıyor." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de delta varyantı oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 134 kişide delta varyantı olduğunu bildirdi. Toplam 16 ilde delta varyantı vakalarının görüldüğünü kaydeden Bakan Koca, "İllerdeki dağılımı artıyor. Yoğunluk olarak İstanbul'da görüldü." ifadelerini kullandı.