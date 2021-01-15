Koronavirüs Bakan Kocadan koronavirüs aşısı yaptıran Bahçeli ve Akşenere teşekkür mesajı
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı yaptıran Bahçeli ve Akşener'e teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, daveti üzerine aşı yaptıran MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti lideri Akşener'e Twitter hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

  • Bakan Koca, Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.


Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.

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