Koronavirüs Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı
TÜRKİYE

Türkiye'de kaç kişiye CoronaVac aşısı yapıldı

Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu. Sağlık çalışanlarının ardından, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Haber Merkezi AA
Covid 19 Aşılama Programı
Covid 19 Aşılama Programı

Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk olarak dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da bugün başlandı. Bu kapsamda, aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.


Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli gruplar aşılanacak

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık çalışanlarının ardından, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun' dedi.


Kimlere hangi sırayla koronavirüs aşısı olacak?

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, birinci aşamanın A grubunda, kamu, özel, üniversite, vakıf ve benzeri tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil sağlık kurumunda çalışanlar ile eczacı ve kalfalar dahil tüm eczane çalışanları bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamanın A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Koronavirüs haritasında son durum: Tablo yeşile dönüyor
FOTOĞRAF 50
Title
Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs haritasında son durum: Tablo yeşile dönüyor
Türkiye genelindeki bütün şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar sonuç verdi, pek çok şehrin haritası yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...


Kronik hastalığı olanlar üçüncü aşamada

  • Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.
  • Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
  • Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
  • Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine koronavirüs aşısı daveti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine koronavirüs aşısı daveti

Türkiye'nin 14 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 9 binin altında
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 14 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 9 binin altında
Abone Ol Google News
Ayrımcı zihniyet hortladı

Ayrımcı zihniyet hortladı

​Öğretim üyesi çarşaflıları hedef aldı.
Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşı stratejisi dört aşamada tamamlanacak.
Siyasete aşı daveti

Siyasete aşı daveti

​Sağlık Bakanı Koca'dan özel davet.
Samatta attı Fenerbahçe turladı

Samatta attı Fenerbahçe turladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kar mesaisi başladı

Kar mesaisi başladı

​Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.
İzleyeceğiz

İzleyeceğiz

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil açıklaması.

Tablo yeşile dönüyor

Tablo yeşile dönüyor

Şehirlerin koronavirüs haritasında son durum.
Artık Türk gibi güçlü değilim

Artık Türk gibi güçlü değilim

​Marius Sumudica bu sözlerle Türkiye'ye veda etti.
Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.
Vaka sayısı düşüşte

Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Ben de aşı oldum

Ben de aşı oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj.
Kuyruk uzadıkça uzadı

Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullular kartlarıyla HES kodlarını eşleştirmek için bekledi.
Kimin elinde delil var

Kimin elinde delil var

Bozulan Palu davasında sanık Tuncer Ustael'den ilginç çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.