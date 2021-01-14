İlk doz Koca’ya: Aşı başladı, Fahrettin Koca aşı oldu mu? İlk doz Koca’ya: Aşı başladı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin menşeli CoronaVac aşısı için ‘Acil Kullanım Onayı’ vermesinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdı. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kurul üyeleri de tek tek aşı oldu. Aşı bugünden itibaren sağlık çalışanlarına yapılacak. En geç yarın başlaması planlanan aşılama için randevular sağlık çalışanlarına MHRS üzerinden verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı da sağlık kuruluşlarına talimat gönderdi. Personel kendi kurumunda beş gün; kurum dışında olmak isterse 10 gün içinde aşılanacak. Diğer gruplar, dönem dönem kamuoyuna duyurulacak. Aşılar günlük olarak uygulama merkezlerine ulaştırılacak.

Yasemin Asan 14 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 14 Ocak 2021, 02:13 Yeni Şafak