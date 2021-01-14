İlk doz Koca’ya: Aşı başladı

Koronavirüse karşı aşılama hazırlıkları tamamlandı. En geç yarın başlaması planlanan aşılama için ilk etapta sağlık çalışanlarına yönelik Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) “aşı randevu” bölümü eklendi. Sağlık Bakanlığı da sağlık kuruluşlarına Kovid-19 aşısının uygulanmasını içeren kapsamlı bir talimat gönderdi. Yazıda şu başlıklar yer aldı:
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SIRADA: Sağlık çalışanları çalıştıkları sağlık kuruluşunda aşılanacak. Kuruluşunda aşı birimi olmayanlar ise MHRS üzerinden seçim yaparak en yakın sağlık kuruluşunda, Aile Sağlık Merkezi veya hastanelerde aşılanacak. Kendi kurumlarındakilerin 5 gün içinde, başka kurumda olacakların 10 gün içerisinde aşılanmaları tamamlanacak.
- ÖNCELİKLİ GRUPLAR BELİRLENDİ: Yaşlı bakım evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma evlerinde kalanlarla ile buralarda hizmet sunanlara, kendi sağlık birimi varsa bu birimlerde, yoksa Toplum Sağlık Merkezi veya il sağlık müdürlükleri gezici ekiplerince bulundukları kurumlarda aşı yapılacak. Asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevlerinde bulunanlar ve çalışanlar da öncelikli olacak. 65 yaş ve üstü kişiler, 50-64 yaş arası kişiler, 18-49 yaş arasında kronik hastalığı olan bireyler ve hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, ASM’ler ve hastanelerde randevu alarak aşılanacaktır.
GRUPLAR DÖNEM DÖNEM AÇIKLANACAK: Aşılanacak grupları dönem dönem bakanlık basın, web sitesi aracılığıyla açıklayacak. MHRS veya 182 üzerinden randevu alabilecekler. MHRS ‘yi kullanmayacak olanlar, bağlı bulundukları aile hekiminden veya 182’den alabileceklerdir.
- UYGULAMA NASIL OLACAK: Uygulama aşı poliklinik ya da aşı biriminde randevu ile yapılacak. Personel ve vatandaş maske, mesafe ve temizlik kuralına göre hareket edecek. Odaya kişiler tek tek alınacak. Odalar havalandırılacak.
BİLGİLER ‘AŞI MOBİL’E KAYDEDİLECEK: Aşı tek dozluk kullanıma hazır olup enjektörsüz gelecek. Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılacak. 1 doz aşı 0,5 ml’dir. Kullanmadan önce aşı şişesi iyice çalkalanacak. Aşı uygulaması öncesinde karekod okutulacak. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler AŞILA Mobil Uygulamasına kaydedilecektir.
- OTURUR ŞEKİLDE AŞILANACAK: Aşı oturur pozisyonda yapılacak. Sol koldan uygulanması tercih edilecek. 18 yaş üzeri kişilere 0,5 ml olarak 90 derece açı ile kas içine yapılacak. Aşının 2 dozu da aynı pandemik aşı olacak.
ERTELEME SEBEPLERİ: 38 dereceden yüksek ateş, kesin tanı almamış akut hastalıklar, kronik hastalıkların akut alevlenmeleri, aşı uygulanan kişilerin uygulama sonrası 15 dakika, allerjisi olanların 30 dakika sağlık tesisinde beklemesi sağlanmalıdır.
- GÜNLÜK DAĞITIM: Sağlık kuruluşlarına aşılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak dağıtılacak. Dağıtım sabah 9 a kadar tamamlanacak şekilde planlanacak.