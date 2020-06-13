Futbol aşkına: Tuttuğu takımın maçını izleyebilmek için vinç kiraladı

Polonyalı Tomasz Zolkiewcz’in takım sevgisi ülkede gündem oldu. Korona virüs dolayısıyla 81 gün ara verilen Polonya Ekstraklasa’nın 29 Mayıs’ta tekrar başlamasının ardından takımı Slaska Wroclaw’ın maçlarına hasret kalan Tomasz Zolkiewicz’i stadyumların taraftarlara kapalı olması durduramadı.

Zolkiewicz takımına olan aşkı dolayısıyla geçtiğimiz Çarşamba günü Slaska Wroclaw’ın deplasmanda karşılaştığı Wisla Plock maçı için Plock kentine geldi. 19 Haziran’dan itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 25’i kadar taraftarın maçlara alınmasının planlandığı ülkede Tomasz Zolkiewicz stadyuma girememeye daha fazla dayanamadı, takımımın maçını izleyebilmek için personel yükseltme aracı kiraladı.

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90 dakika aracın tepesindeydi

Zolkiewicz’in 90 dakika boyunca aracın tepesinden takımına tezahürat yaptığı maç Slaska Wroclaw’ın 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Skorla yüzü gülen ateşli taraftarın vincin tepesinde çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Slaska Wroclaw kulübü Tomasz Zolkiewicz’e ulaştı.

FOTOĞRAF 9 Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da spor müsabakaları durdu. Nisan ayına kadar ertelenen Serie A için fikstür tartışmaları başladı. Zaten sıkışan maç fikstürü ligin ertelenmesiyle içinden çıkılmaz bir hal aldı. ​İtalya'da Serie A'nın Nisan ayına kadar durdurulması sonrasında fikstür sıkıştı. Maçların oynanmaması sebebiyle federasyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu. Futbolcular sendikası konuya ilişkin ses getirecek teklifi sundu. Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da spor müsabakaları durdu. Nisan ayına kadar ertelenen Serie A için fikstür tartışmaları başladı. Zaten sıkışan maç fikstürü ligin ertelenmesiyle içinden çıkılmaz bir hal aldı. Gelinen noktada büyük bir kriz yaşayan İtalya'da futbol maçlarının tamamen sonlandırılması gündemde. İtalya futbolcular sendikası Serie A yönetimine verdiği teklifte ligin olduğu gibi sonlanmasını teklif etti. Diğer teklif ise maçların tehlikeninin ortadan kalkması sonrasında oynanması. Ancak buna engel olan EURO 2020 organizasyonu var. Serie A'da an itibarıyla Juventus 64 puanla lider durumda. Lazio ise 63 puanla hemen arkasında. Futbolcular sendikasının ligi bu şekilde bitirelim teklifine en çok tepki gösteren kulüp de doğal olarak Lazio. Uzun süre sonra ilk defa şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Laziolular ligin iptalini ve sonlandırılmasını istemiyor. İtalya Futbol Federasyonu, ilerleyen günlerde bütün kulüp yönetimleriyle yapacağı toplantı sonrasında ligin geleceğiyle ilgili kararını açıklayacak. An itibarıyla Nisan'da yeniden başlaması beklenen Serie A'nın koronavirüs krizinin büyümesi halinde erteleneceği belirtiliyor. Koronavirüs futbolu etkiledi: Lig böyle bitsin teklifi yapıldı İtalya'da Serie A'nın Nisan ayına kadar durdurulması sonrasında fikstür sıkıştı. Maçların oynanmaması sebebiyle federasyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu. Futbolcular sendikası konuya ilişkin ses getirecek teklifi sundu. BiP'te paylaş

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Teknik Direktör Vitezslav Lavicka takım olarak kendilerine verdiği destekten ötürü Zolkiewicz’e teşekkür ve saygı ifadelerini iletti. Lavicka, sıkı taraftar Zolkiewicz’i Slaska Wroclaw’ın 14 Haziran Pazar günü LKS Lodz takımıyla oynayacağı maça da davet etti.

45 bin kişilik statta bir tek o olacak

Teknik direktörün daveti üzerine söz konusu davranışı için kimseden hiçbir beklentisi olmadığını belirten Tomasz Zolkiewicz, "Tribünlerde sizinle beraber olacak olmak benim için en büyük ödül" şeklinde konuştu. Zolkiewicz, Pazar günü oynanacak karşılaşmada 45 bin kişilik stadyumda maçı izleyecek tek taraftar olacak.