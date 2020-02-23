Serie A'ya koronavirüs engeli

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.
Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.
Serie A'nın 25. haftasında oynanması planlanan Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da önlemler kapsamında ertelendi.
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 79'a yükselirken, ölü sayısı da 2'ye çıkmıştı.
İtalya Serie A'da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenen maçlar;
📌Inter-Sampdoria
📌Atalanta-Sassuolo
📌Verona-Cagliari pic.twitter.com/vPxXj4jpzz
İtalya Serie A'da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenen maçlar;
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