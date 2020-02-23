Serie A'ya koronavirüs engeli

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.

Serie A'nın 25. haftasında oynanması planlanan Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da önlemler kapsamında ertelendi.

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 79'a yükselirken, ölü sayısı da 2'ye çıkmıştı.

Şaşkına çeviren imza: Sevilla'dan karantina altındaki Wuhan'a transfer oldu Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.Sevilla'dan yapılan açıklamada, takımın yardımcı kaptanları arasında yer alan Portekizli savunmacının transferi konusunda Çin ekibi Wuhan Zall ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Sevilla'da 2013'ten bu yana 167 karşılaşmada forma giyen takımın tecrübeli isimlerinden 31 yaşındaki Carriço, futbol kariyerini koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall'da sürdürecek.22 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi, koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye yükseldiği bildirilmişti.🏆🏆🏆 Obrigado, Comandante. 🇵🇹#WeareSevilla pic.twitter.com/HW838G5nke— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 20 Şubat 2020

İtalya Serie A'da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenen maçlar;



📌Inter-Sampdoria

📌Atalanta-Sassuolo

📌Verona-Cagliari pic.twitter.com/vPxXj4jpzz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020





