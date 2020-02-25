İtalya'da koronavirüs alarmı: 6 maç seyircisiz oynanacak

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, TG2 kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları, Lombardiya, Veneto, Piyemonte’ye ek olarak Emilia-Romagna, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia bölgelerine de genişlettiklerini belirtti.

Spadafora, spor kamuoyundan yetkililerden gelen futbol maçlarının seyircilere kapalı şekilde oynatılması taleplerini de değerlendirdiklerini ifade ederek, “Kuzey İtalya’da 6 bölgede spor etkinlikleri durdurulmuş durumda. Bununla beraber, maçların seyircisiz oynanması talebini kabul ettik" dedi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de Radio 24’e yaptığı değerlendirmede, "Şu anda öncelik, halk sağlığının korunması. Bu varsayımdan başlayarak yetkililerle devam eden bir diyalog var, ancak herhangi bir karar verilecekse, halk sağlığını korumak önemlidir" yorumunu yaptı.

Spor Bakanı Spadafora’nın açıklamasında işaret ettiği bölgede bu hafta; stadda seyircilere kapalı oynanması gereken maçlar ise şunlar:

"Udinese-Fiorentina, Milano-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Hellas Verona ve Juventus-Inter."

Serie A'ya koronavirüs engeli İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.Serie A'nın 25. haftasında oynanması planlanan Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da önlemler kapsamında ertelendi.İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 79'a yükselirken, ölü sayısı da 2'ye çıkmıştı.Şaşkına çeviren imza: Sevilla'dan karantina altındaki Wuhan'a transfer olduİtalya Serie A'da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenen maçlar;📌Inter-Sampdoria📌Atalanta-Sassuolo📌Verona-Cagliari pic.twitter.com/vPxXj4jpzz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020

İtalya Serie A Lig Birliği Başkanı Paolo Dal Pino da dün, hükümetin ilgili bakanlarına hitaben yazdığı mektubunda, ligde bu hafta sonu oynanması gereken bazı maçların Kovid-19 nedeniyle ertelenmesi yerine seyircisiz de olsa oynatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Inter de yaptığı resmi açıklamayla Lombardiya Bölgesi ve Milano Belediyesi yetkililerinin aldığı kararlar ve UEFA ile varılan anlaşma çerçevesinde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.