Kilis’te korkutan tablo: 75 mahallenin 61’inde vaka var

Son bir ayda korona virüsün tavan yaptığı Kilis’te bugüne kadar bin 944 vakaya rastlanırken, 21 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlanırken, 14 mahallede vakaya rastlanmadığı bildirildi.
"Virüs konusunda sürekli uyarıyoruz"
Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyardıklarını ifade ederek, “Mahalle sakinlerini sürekli virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61’inde korona virüse rastlanırken, mahallemizinde bulunduğu Büyükkütah’ında bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar; Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinda koronavirüs vakası yoktur" ifadelerini kullandı.
- Sık sık mahalle sakinlerini evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, koronavirüs konusunda uyardığını belirten Sabuncuoğlu "Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.