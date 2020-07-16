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KİLİS

Kilis haberleri: Tedbirler hiçe sayılıyor: Kilis’te koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

Tedbirler hiçe sayılıyor: Kilis’te koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

Kilis'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle 181 kişi tedavi görüyor. Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz’da 450’ye, 6 Temmuz’da 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646’ya yükseldi.

Kilis’te 2 köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kilis’te 2 köy karantinaya alındı

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün 110 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. 467 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Kilis’te tedavisi devam eden 47 koronavirüs hastası kaldı
GÜNDEM
Kilis’te tedavisi devam eden 47 koronavirüs hastası kaldı

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

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