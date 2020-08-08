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Koronavirüs Kiliste vaka sayısı tavan yaptı taziyeler yasaklandı
TÜRKİYE

Kilis’te vaka sayısı tavan yaptı taziyeler yasaklandı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmeye devam etmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son günlerde Kilis'te tavan yapan vaka sayı artışı sebebiyle yeni tedbirler alındı. Salgınla mücadele kapsamında kentte taziyelerin yasaklandığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Kilis’te taziyeler yasaklandı.
Kilis’te taziyeler yasaklandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Son bir ayda kentte korona virüs vakaları tavan yapması üzerine Kilis Valiliği taziyeleri yasakladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan tespitlerde korona virüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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  • Valiliğin aldığı yasak kararı vatandaşlar büyük bölümü tarafından olumlu karşılanıyor. Vatandaşlar, valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu, desteklediklerini ifade ettiler.
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