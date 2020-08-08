Kilis’te vaka sayısı tavan yaptı taziyeler yasaklandı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Son bir ayda kentte korona virüs vakaları tavan yapması üzerine Kilis Valiliği taziyeleri yasakladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan tespitlerde korona virüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

KORONAVİRÜS 1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı

KORONAVİRÜS Mersin'de toplu taziyeye yasak: Camilerden günde en az bir kez uyarı yapılıyor

GÜNDEM Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi: Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor

KORONAVİRÜS Tedbirlere uymayıp taziye çadırı kurmuşlardı: Ortanca mahallesi artık özgür

GÜNDEM İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Asker uğurlamaları yasaklandı

GÜNDEM Kastamonu Valisi Çakır: Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz