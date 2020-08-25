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KİLİS

Kilis haberleri: Kilis'te koronavirüs izolasyonuna uymayanlara cezai işlem uygulanacak

İzolasyon kuralına uymayanlara ceza uygulanacak

Kilis'te koronavirüs salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlara ilk ihlalde uyarı yapılacak devamında yine tekrarlanırsa idari para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Kilis'te koronavirüs tedbirleri artırıldı.
Kilis'te koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Kilis'te koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlar ile kuralları hiçe sayan iş yerlerine para cezası uygulanacağı bildirildi.

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İLK SEFERDE UYARI DEVAMINDA PARA CEZASI

  • Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilan edilen uyulması zorunlu kurallara aykırı davranan kişiler ve işletmelere ilk ihlalde uyarı yapılacağı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği belirtilen Valilik açıklamasında, korona virüs kurallarını ihlal edenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığını uygulama yaparak denetliyor. Araç ve motosiklet sürücüleri, maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.

Esnaflar alınan kararlardan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etti.

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