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Koronavirüs Koronavirüs kısıtlamaları yanlış anlaşıldı, Taksimde restoranların önü doldu taştı
TÜRKİYE

Koronavirüs kısıtlamaları yanlış anlaşıldı, Taksim'de restoranların önü doldu taştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de son haftalarda vaka sayıları korkutan rakamlara ulaşınca, virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Ancak kararlar yanlış anlaşılınca dün saatler 20.00'yi gösterdiğinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünerek evlerine girdi, meydanlar boş kaldı. Bazı esnaf ise bugün dükkanını saat 10.00'dan sonra açtı. Ayrıca yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet vermeye başladı. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alan müşteriler büfelerin önünden ayrılmayıp, yemeklerini yere çökerek yerken ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi İHA AA
Vatandaşların çökerek yemek yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Vatandaşların çökerek yemek yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

  • Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

Kayserili kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
GÜNDEM
Kayserili kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Esnaf kepenk kapattı


Kısıtlama saatinin günlerdir vatandaşlar arasında konuşulması kafaları karıştırdı. Cuma akşamı 20.00’dan başlayıp cumartesi günü saat 10’a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen Osmaniye Düziçi ilçesi sanayi esnafı iş yerlerini saat 10.00’a kadar açmadı. Yasak saatinin kafaları karıştığını belirten esnafalar, iş yerleri açmak için saat 10’a kadar beklediklerini kaydetti.

Sanayi esnafı sokağa çıkma yasağını yanlış anladı: İşyerlerini açmadı
KORONAVİRÜS
Sanayi esnafı sokağa çıkma yasağını yanlış anladı: İşyerlerini açmadı

Meydanlar bomboş kaldı

Kayseri'de ise bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, kentin en işlek ve en büyük meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince ise işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

Kısıtlamalar devreye girdi
KORONAVİRÜS
Kısıtlamalar devreye girdi

"Hala bir korku ve tedirginlik var, çıkarsam ne olur diye"


Antalya'da da benzer durumlar yaşandı. Esnaf Yusuf Öztürk ise dün akşam saat 20.00'de iş yerini kapattığını, sabah 10.30 gibi de açtığını belirterek artık sokakların boş olacağını söyledi. Sercan Çobanoğlu da insanların sokağa çıkma yasağını yanlış anladığına dikkati çekerek, “Şu an saat 11'e çeyrek var ve gördüğünüz gibi caddemiz çok boş. Ne esnaf, ne de halk sokakta. Hala bir korku ve tedirginlik var. Çıkarsam ne olur diye. İnşallah bu da bir an önce aydınlanır" dedi.

Koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar başladı
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Koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar başladı
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