Koronavirüs kısıtlamaları yanlış anlaşıldı, Taksim'de restoranların önü doldu taştı

Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

GÜNDEM Kayserili kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Esnaf kepenk kapattı

Kısıtlama saatinin günlerdir vatandaşlar arasında konuşulması kafaları karıştırdı. Cuma akşamı 20.00’dan başlayıp cumartesi günü saat 10’a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen Osmaniye Düziçi ilçesi sanayi esnafı iş yerlerini saat 10.00’a kadar açmadı. Yasak saatinin kafaları karıştığını belirten esnafalar, iş yerleri açmak için saat 10’a kadar beklediklerini kaydetti.

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KORONAVİRÜS Sanayi esnafı sokağa çıkma yasağını yanlış anladı: İşyerlerini açmadı

Meydanlar bomboş kaldı

Kayseri'de ise bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, kentin en işlek ve en büyük meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince ise işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

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"Hala bir korku ve tedirginlik var, çıkarsam ne olur diye"

Antalya'da da benzer durumlar yaşandı. Esnaf Yusuf Öztürk ise dün akşam saat 20.00'de iş yerini kapattığını, sabah 10.30 gibi de açtığını belirterek artık sokakların boş olacağını söyledi. Sercan Çobanoğlu da insanların sokağa çıkma yasağını yanlış anladığına dikkati çekerek, “Şu an saat 11'e çeyrek var ve gördüğünüz gibi caddemiz çok boş. Ne esnaf, ne de halk sokakta. Hala bir korku ve tedirginlik var. Çıkarsam ne olur diye. İnşallah bu da bir an önce aydınlanır" dedi.

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