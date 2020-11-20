Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar başladı
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar başladı

İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamalar kapsamında restoranlar sadece paket servis yapacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00’de kepenk indirdi.

Bakan Koca, koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanını paylaşarak uyardı: Aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir
OYNAT 00:50
Bakan Koca, koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanını paylaşarak uyardı: Aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Paylaşımında, 'Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir' ifadesini kullanan Bakan Koca, 'Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.' değerlendirmesini yaptı.



Paket servis uygulaması yapılacak


Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya ve online yemek sipariş firmaları kısıtlamanın uygulamaya girdiği saat itibariyle sadece telefon ya da internet üzerinden yapılan siparişlere paket servis hizmeti sunmaya başladı. Bunun yanı sıra restoran, lokanta, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arasında sadece ‘gel-al’ ya da paket servis şeklinde hizmet verecek.


Öte yandan genelge kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, fırınlar ve bakkallar ise Cumartesi ve Pazar günler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Türkiye'nin 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı: Bilanço ağırlaşıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı: Bilanço ağırlaşıyor

“Tedbirlere uymak zorundayız”


Tedbirler doğrultusunda önlemlerini aldıklarını dile getiren bir restoran müdürü Hikmet Bulut, “Paket servisimize, gel-al sistemimize devam edeceğiz. Tedbirlere uymak zorundayız ama tabi restoran olarak kapanmak istemiyoruz. İçeri müşteri alınmadığı zaman sadece pakete ve gel-ala çalışıyoruz onun da pek fazla bir etkisi olmuyor. Yüzde 80 müşteri azalıyor. Restoran yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. Sadece paket ve gel-al restoranın kapasitesine yetmiyor” şeklinde konuştu.

İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi
GÜNDEM
İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi
Abone Ol Google News
Yıllar sonra ezan sesi duyuldu

Yıllar sonra
ezan sesi duyuldu

İşgalden kurtarılan Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikildi.
Giresunda akılalmaz olay

Giresun'da akılalmaz olay

10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu.
Çindeki Türk İş İnsanı Coşkunoğlu anlattı: Burada ne maske var ne mesafe

Kısıtlamalar başladı

Kısıtlamalar başladı

​Paket servis uygulaması yapılacak.

TEM'de çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.

Ölü ve vaka <br>sayısında sıçrama

Ölü ve vaka
sayısında sıçrama

​Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.

Sokağa çıkma yasağı <br>ne zaman başlıyor

Sokağa çıkma yasağı
ne zaman başlıyor

​Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli detay.
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Askerlik sevk tarihleri ertelendi.

Ayet paylaştı

Ayet paylaştı

Mesut Özil, İslamofobi'ye karşı çağrıda bulundu.

Zonguldak <br>alarm veriyor

Zonguldak
alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan'a iniş yaptı: Neredeyse diplomatik krize neden oluyordu
Hayat

Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan'a iniş yaptı: Neredeyse diplomatik krize neden oluyordu

Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile indi. Ertunç'un inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlenirken Lübnan polisi paraşütçüyü gözaltına aldı. Durumla ilgili diplomatik görüşmelerin başladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Bu sayede, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.
Mide bulandıran paylaşımlarla İslam'a saldırmıştı: Mehtap Balaban için 1 yıl 9 ay hapis istemi
Gündem

Mide bulandıran paylaşımlarla İslam'a saldırmıştı: Mehtap Balaban için 1 yıl 9 ay hapis istemi

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap Balaban'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Balaban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.