Koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, koronavirüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00’de kepenk indirdi.

OYNAT 00:50 Bakan Koca, koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanını paylaşarak uyardı: Aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Paylaşımında, 'Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir' ifadesini kullanan Bakan Koca, 'Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.' değerlendirmesini yaptı. BiP'te paylaş

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Paket servis uygulaması yapılacak



Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya ve online yemek sipariş firmaları kısıtlamanın uygulamaya girdiği saat itibariyle sadece telefon ya da internet üzerinden yapılan siparişlere paket servis hizmeti sunmaya başladı. Bunun yanı sıra restoran, lokanta, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arasında sadece ‘gel-al’ ya da paket servis şeklinde hizmet verecek.



Öte yandan genelge kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, fırınlar ve bakkallar ise Cumartesi ve Pazar günler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

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“Tedbirlere uymak zorundayız”



Tedbirler doğrultusunda önlemlerini aldıklarını dile getiren bir restoran müdürü Hikmet Bulut, “Paket servisimize, gel-al sistemimize devam edeceğiz. Tedbirlere uymak zorundayız ama tabi restoran olarak kapanmak istemiyoruz. İçeri müşteri alınmadığı zaman sadece pakete ve gel-ala çalışıyoruz onun da pek fazla bir etkisi olmuyor. Yüzde 80 müşteri azalıyor. Restoran yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. Sadece paket ve gel-al restoranın kapasitesine yetmiyor” şeklinde konuştu.