Kısıtlamalar devreye girdi

Kovid-19’a karşı alınan yeni tedbirler dün akşam devreye girdi. Bu kapsamda, bugün itibariyle 65 yaş üstü olanlar saat 10.00 ile 13.00, 20 yaş altı olanlar saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. AVM, market ve berberler saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. İlk sokağa çıkma kısıtlaması da bugün saat 20.00 ile yarın sabah 10.00 arasında uygulanacak. İşte yeni kurallar:

-65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları şartıyla şehirlerarası seyahat edebilecek.

VELİYLE YOLCULUK İZNİ

-20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

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-Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

-Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

CUMA NAMAZINA GİDİLEBİLİR

-Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

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-Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak.

-Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri, bu ürünlerin satışını 08.00-10.00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.

YABANCI TURİSTLER YASAKTAN MUAF

-Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek.

-Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama