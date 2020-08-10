Koronavirüse karşı maske takarken çok önemli uyarı: Burun bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli Maske takarken dikkat: Burun bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli Op. Dr. Şenol Ergüney, koronavirüse karşı önlemlerin daha sıkı alınması gerektiğini vurgulayarak maske kullanımında yapılan en büyük hataya dikkat çekti. Ergüney, özellikle burnun kapatılmasına dikkat çekerek, “Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 17:23 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 17:24 DHA