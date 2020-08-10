Köpekler saniyeler içerisinde koronavirüslü hastayı tespit ediyor

İngiltere'de koronavirüslü hastayı tespit etmek için altı köpek ile çalışılıyor.

İngiltere'de koronavirüse dair yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi. Tıbbi tespit köpekleri sayesinde koronavirüslü hastanın kolayca belirlendiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ölümcül hastalığı birkaç saniye içinde koklayarak tespit etmek altı köpekten oluşan bir ekibi eğitmeye çalışıyor.

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Altı eğitilmiş özel köpek

Üç cocker spaniel, bir Labrador, bir Labradoodle ve bir Labrador golden retriever melezini içeren köpeklere 'koku numuneleri' sunularak hastalığı tespit etmeleri bekleniyor. Bu yüzden araştırmacıların koku numunelerine ihtiyaçları var.

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Koku numunesi aranıyor

Uzmanlar hafif Kovid-19 semptomları olan kişilerden üç saat maske takarak, 12 saat naylon çorap ile tişört giyerek nefes ve vücut kokusu örnekleri vermelerini istiyor.

Köpeklerin dördü Furby, Asher, Bumper ve Florin olarak adlandırıyor.

Medical Detection Dogs'un CEO'su Claire Guest şunları ekledi: 'Köpeklerimizi Kovid-19'un kokusunu mümkün olan en kısa sürede tespit etmek için eğitmemiz çok önemli. Numuneler sağlayarak bize yardımcı olan herkes, hepimiz için daha güvenli alanlar oluşturmada rol oynayacak" dedi.

Köpekler altı ila sekiz hafta gibi kısa bir sürede eğitilebililiyor.

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Köpekler koronavirüsü nasıl keşfediyor?

Köpeklerin, insanlara ait olandan 10 bin kat daha fazla hassas koku reseptörlerine sahip oldukları bilinmekte. Bu nedenle, terle salınan belirli kokuları alabilirler.

Koronavirüs tespiti için, köpeklere test edilen kişi tarafından giyilen bazı giysiler koklatılıyor.

Teorik olarak, o kişinin koronavirüse sahip olup olmadığını belirleyebilirler. Yüzde 92'ye kadar doğru oldukları iddia edildi.

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Köpekler kanseri teşhis edebiliyor

Araştırmalar, birçok kanserin erken aşamalarından salınan 'uçucu organik bileşikleri' yakalayabileceklerini zaten göstermişti.

Birleşik Krallık'ta, insanların nefesini koklayarak kanseri ve epilepsi hastalarında nöbetleri tespit etmek için köpekleri kullanan hayır kurumları zaten var.

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Çalışmaların hızlanması için bilim insanları koku numunesi verecek gönüllüler arıyor.

Dünya çapında 700 bin kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'un tespit edilmesinde de yararlı olabileceğini düşünülüyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı, yolcular arasında koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen koklayıcı köpeklerin kullanımını başlattı.

Köpeklerin virüsü tam olarak nasıl tespit edebilecekleri net olmasa da bunu yüzde 94 doğrulukla yapabildikleri görülüyor.

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2 bin numune üzerinde çalışıldı

Alman araştırmacılar, bin 2 numune üzerinde köpeklerin yüzde 94 civarında doğru tespit oranına sahip olduğunu bildirdi. 157 doğru pozitif tanımlama, enfekte olmayan numunelerin 792 doğru yansıması oldu. Fakat 33 tane de yanlış sonuç ortaya çıktı.

Yüzde 94 doğru tespit yapıyorlar

Alman araştırmasında yer alan Profesör Maren von Köckritz-Blickwede, "Bunun işe yaradığını düşünüyoruz. Çünkü bir hastanın vücudundaki metabolik süreçler tamamen değişti. Köpeklerin, bu hastalarda meydana gelen metabolik değişikliklerin belirli bir kokusunu algılayabildiğini düşünüyoruz. Köpeklerin virüsü tam olarak nasıl tespit edebilecekleri net olmasa da bunu yüzde 94 doğrulukla yapabildikleri görülüyor" dedi.

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