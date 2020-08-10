İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 12:58 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 13:23 AA