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Koronavirüs İçişleri Bakanlığınca valiliklere Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri konulu genelge gönderildi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.

Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek.

Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
GÜNDEM
Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz

Koronavirüse rağmen teknede eğlence yaptılar: İstanbul polisi denizde tekneleri tek tek denetledi
KORONAVİRÜS
Koronavirüse rağmen teknede eğlence yaptılar: İstanbul polisi denizde tekneleri tek tek denetledi

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor.
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Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı.
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Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
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POLİS DENETİM YAPTI<br> <br> Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu.
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Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.
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Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi.
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Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi.
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Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.
Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar
Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.


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