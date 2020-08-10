İstanbul'da pandemi hastanesinin önünde uzun koronavirüs test kuyruğu oluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde binin altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar binin üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

OYNAT 00:54 Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin önünde koronavirüs test kuyruğu Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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Kovid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy’de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İHA

KORONAVİRÜS Bursa'da skandal düğün: Koronavirüs karantinasına alınan anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

İHA