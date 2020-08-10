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Koronavirüs İstanbulda pandemi hastanesinin önünde uzun koronavirüs test kuyruğu oluştu
TÜRKİYE

İstanbul'da pandemi hastanesinin önünde Kovid-19 test kuyruğu

İstanbul'da pandemi hastanesinin önünde uzun koronavirüs test kuyruğu oluştu

Türkiye’de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy’de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.
Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde binin altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar binin üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin önünde koronavirüs test kuyruğu
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Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin önünde koronavirüs test kuyruğu
Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.


Kovid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy’de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İHA

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Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

İHA

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