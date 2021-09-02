Koronavirüs Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Japonya’da yapılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura, Kovid-19'a yakalandı.

Haber Merkezi Diğer
Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Takashi Kawamura

Japonya’da geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura’nın Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.

Sekreterine geçtiğimiz pazar günü Kovid-19 teşhisi konan Kawamura’nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura’nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde karantinaya girdiği açıklandı.

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ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kawamura, Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto'nun kazandığı altın madalyayı ısırması olayının ardından toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

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